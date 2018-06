Ikea avaa viimein ovensa Intiassa – Erikoisuutena kalusteiden kokoamispalvelu ja paikallista ruokaa

Ruotsalainen huonekalujätti Ikea saa vuosia kestäneen byrokratiakamppailun jälkeen viimein avattua ensimmäisen liikkeensä Intiassa. Maan ensimmäinen Ikea on 37 000 neliömetrin jättiliike, joka avautuu Hyderabadissa ensi kuussa.

Liikkeeseen tulee ennätyssuuri tuhannen paikan ravintola, mutta perinteisiä lihapullia siellä ei tarjota. Uskonnollisista syistä sekä naudan- että porsaanliha on jätetty pois ruokalistalta.

"Tarjolle tulee kana- ja vihannespyöryköitä. Puolet ruokalajeista on ruotsalaishenkisiä, kuten lohta ja katkarapuja. Meille tulee myös monia intialaisia ruokalajeja, kuten dal makhania, biryania ja samosia", kertoi Patrik Antoni, Ikean varamaajohtaja Intiassa.

Liikkeen avaaminen Intiaan on Ikealle tärkeä avaus, kun se hakee itselleen uusia markkinoita länsimaiden ulkopuolella. Ikea aikoo sijoittaa Intiaan 1,3 miljardia euroa houkutellakseen maan kasvavaa keskiluokkaa huonekaluostoksille. Tähän mennessä yhtiö on ostanut tontteja yli 640 miljoonalla eurolla neljää tavarataloa varten. Seuraavaksi vuorossa ovat Mumbai, Bangalore ja pääkaupunki New Delhi, kertoi Antoni, mutta ei paljastanut vielä suunniteltua avausaikataulua.

"Meillä on suuret odotukset Intian markkinoilla. Yleensä kokeilemme markkinaa avaamalla vain yhden liikkeen, mutta Intiassa laajennamme heti", Antoni sanoi.

Hyderabadin liike työllistää 850 ihmistä, ja sinne odotetaan vuosittain useita miljoonia kävijöitä.

Tuotteita paikalliseen makuun

Myyntiin tulee sekä Ikean ympäri maailmaa tunnettuja tuotteita, kuten Billy-kirjahyllyjä ja Poäng-tuoleja, mutta myös tuotteita, jotka on suunniteltu nimenomaan Intian markkinoille. Tarjolle tulee muun muassa keittiöihin tarkoitettuja maustelaatikoita ja keittiövälineitä perinteisten intialaisten idli-riisikakkujen tekoon.

– Me olemme käyneet yli tuhannessa kodissa ja haastatelleet ihmisiä siitä, mitä he kodeiltaan toivovat ja tarvitsevat, Antoni sanoi.

Valikoimaan tulee yli tuhat tuotetta, jotka maksavat alle 200 rupiaa (2,50 euroa).

Merkittävä ero länsimaihin on siinä, että Intiassa työvoima on halpaa, joten huonekalujen kokoaminen omin voimin on monille Ikean mahdollisille asiakkaille vieras ajatus. Ikea on siksi liittoutunut UrbanClap-yhtiön kanssa, joka välittää huonekalujen ostajille nikkarointipalveluja.

Ikea on valmistellut lähtöään Intiaan jo pitkään. Ensimmäinen yritys oli vuonna 2006, mutta se epäonnistui, kun Intian tiukat rajoitukset ulkomaisille sijoituksille nousivat esteeksi. Ulkomaisten yhtiöiden ei ollut tuolloin sallittua sijoittaa Intiaan ilman paikallista kumppania. Myöhemmin sääntelyä kevennettiin.

Ruotsalaisjätti ei ole ainoa huonekalukauppias, joka pyrkii 1,25 miljardin asukkaan Intian markkinoille. Amerikkalainen kauppajätti Walmart on hankkimassa enemmistön Flipkart-yhtiöstä, joka myös myy sisustustavaraa. Intialaiset verkkohuonekalukauppiaat Pepperfry ja Urban Ladder tarjoavat myös tiukkaa vastusta.

"Ikealta menee vuosia ennen kuin se nousee Intiassa voitolle", arvioi tutkimusyhtiö Euromonitorin analyytikko Sowmya Adiraju.

Ikealla on nykyään 418 liikettä 49 maassa. Yhtiö ilmoitti toukokuussa avaavansa liikkeitä jatkossa myös Etelä-Amerikkaan, Chileen, Kolumbiaan ja Peruun.