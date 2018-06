Heinäluoma kiittelee Sauli Niinistön jämäkkää ulkopolitiikkaa

Kansanedustaja Eero Heinäluoma (sd.) antaa tunnustusta tavalle, jolla tasavallan presidentti Sauli Niinistö on hoitanut tehtäväänsä tähän asti.

"Ensimmäisen kauden alun varovaisten linjausten tilalle on tullut vahvaa johtajuutta; ajattelu ja sanoma ovat kirkastuneet. Arvostus on kasvanut", kirjoittaa Heinäluoma vieraskolumnissaan Maaseudun Tulevaisuudessa.

Pitkän ay-uran tehneen ja muun muassa eduskunnan puhemiehenä toimineen Heinäluoman mieleen on erityisesti ollut tapa, jolla Niinistö on käsitellyt Nato-kysymystä. Presidentti ei ole hypännyt kokoomuksen Nato-rintamaan, vaan on rohjennut vetää oman linjansa.

"Niinistön linja ei ole ollut staattinen, vaikkei hän vaaleissa kampanjoinut muutoksilla. Pitämällä hyvät ja aktiiviset suhteet itään hän on voinut ilman vaikeuksia kehittää myös läntisiä suhteita. Niinistön rooli Suomen ja Yhdysvaltain turvallisuuspoliittisen yhteistyön vahvistamisessa onkin ollut ratkaiseva", kirjoittaa Heinäluoma.

Heinäluoma pitääkin onnistuneena vuoden 2010 valtiosääntöuudistusta, jossa presidentin valtaoikeuksiin jätettiin asema Suomen ulkopolitiikan johtajana.

"Erityisesti ulkopolitiikassa kokemus tuo osaamista, tarpeellisia kontakteja ja myös kansainvälistä arvostusta", perustelee Heinäluoma

Lue lisää:

Eero Heinäluoman vieraskolumni Maaseudun Tulevaisuudessa.