Kirkon työmarkkinajohtaja Vuokko Piekkalasta valtakunnansovittelija

Kirkon työmarkkinalaitoksen työmarkkinajohtaja Vuokko Piekkala on valittu uudeksi valtakunnansovittelijaksi. Valtioneuvosto nimitti Piekkalan virkaan tänään. Piekkala on aiemmin työskennellyt Suomen kuntaliiton lakimiehenä ja neuvottelupäällikkönä. Hän on koulutukseltaan juristi.

Piekkala oli työmarkkinakeskusjärjestöjen ehdokas tehtävään. Loppusuoralla haussa oli myös työ- ja elinkeinoministeriön yhteistoiminta-asiamies Harri Hietala, jolla oli takanaan useiden työmarkkinavaikuttajien tuki. Hietalan tukijat vaativat pätevimmän ehdokkaan valitsemista ja arvostelivat perinnettä, jossa valituksi on tullut keskusjärjestöjen keskenään sopima ehdokas.

Piekkala ei ole ollut näkyvä toimija julkisuudessa, vaikka hänellä onkin vuosien kokemus työmarkkinakentiltä.

Valtakunnansovittelijaksi haki yhteensä neljä henkilöä. Muut hakijat olivat Niko Siukkola ja Terhi Litmanen.

Valtakunnansovittelijan virka täytetään elokuun alusta neljän vuoden määräajaksi.Tehtävää on hoitanut väliaikaisesti Jukka Ahtela.

Virka tuli avoimeksi, kun aiempi valtakunnansovittelija Minna Helle valittiin työmarkkinajohtajaksi Teknologiateollisuuteen. Ratkaisu synnytti kiivasta keskustelua ja herätti närää erityisesti palkansaajapuolella.

Valtakunnansovittelijasta esityksen tekee työ- ja elinkeinoministeriö. Nimityksen tekee valtioneuvosto. Tehtävään on pyritty valitsemaan henkilö, joka nauttii sekä työnantajaleirin että palkansaajapuolen luottamusta.