Kansanedustaja Koski: Kotimaan aselainsäädäntö ampuu ohi – "muistuttaisi vapaaehtoista aseistariisuntaa"

Kansanedustaja Susanna Koski (kok.) ottaa MT:n vieraskolumnissaan kantaa ampuma-aselainsäädännön valmisteluun.

Suomen lainsäädäntöä muutetaan vastaamaan EU:n ampuma-asedirektiiviä. Kosken mukaan tilanne ei näytä hyvältä aseharrastajien näkökulmasta.

"Vaikka Suomi sai kovalla työllä taisteltua EU:lta myönnytyksiä ja helpotuksia direktiiviin, nyt näyttää kuitenkin, että kotimaan valmisteilla oleva lainsäädäntö vaikeuttaisi ampuma-aseharrastuksia", hän kirjoittaa.

"Erikoisimpia esimerkkejä mainitakseni nyt on ehdotettu, että erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen, kuten reserviläiskivääriin, lupaa hakevan henkilön on kuuluttava vähintään 24 kuukauden ajan ampumaseuraan ja hänen on pitänyt harjoitella tai kilpailla aktiivisesti. Tällä hetkellä Suomessa vaatimus on 12 kuukautta, eikä direktiivikään vaadi tähän muutosta."

Koski vaatii, että vapaaehtoinen maanpuolustustyön ampumaharrastus, metsästys ja siihen liittyvä aseharrastus sekä reserviläistoimintaan nojaava maanpuolustus mahdollistetaan jatkossakin.

"Aivan kuten ammunnassa, harmittomalta vaikuttava ohilaukaus saattaa itse asiassa aiheuttaa paljon suurempaa vahinkoa, jota on jälkikäteen vaikea korjata. Epätarkoituksenmukainen ampuma-aselainsäädäntö muistuttaisi käsittämättömällä tavalla maamme vapaaehtoista aseistariisuntaa", Koski laukoo.

