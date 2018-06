Katainen ei lähde kisaamaan komission puheenjohtajuudesta – päätös avaa oven Alexander Stubbille

Komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen (kok.) ei aio tavoitella jatkokautta EU-komissiossa. Hän ei siten lähde kisaamaan Euroopan kansanpuolueen (EPP) kärkiehdokkuudesta ja komission puheenjohtajuudesta.

Katainen kertoi päätöksestään joukolle suomalaistoimittajia Brysselissä keskiviikkona.

"Olen miettinyt tätä pitkään monista eri näkökulmista ja päätynyt siihen, että en ole näissä kisoissa mukana", Katainen kertoi tyynenä työhuoneessaan.

Katainen aikoo jatkaa normaalisti kautensa loppuun saakka eli ensi vuoden lokakuun loppuun.

Nyt on Kataisen mukaan hyvä hetki kertoa suunnitelmista, jotta "muut mahdolliset kandidaatit pääsevät liikkeelle".

"Hyppään tästä junasta sivuun ja katson jotakin muuta."

Vuonna 1971 Siilinjärvellä syntynyt Katainen sanoo, että hän haluaa kokeilla jotakin muuta kuin politiikkaa, sillä sen parissa on kulunut koko tähänastinen työura.

"Minulla ei ole työpaikkaa tiedossa, enkä sitä aktiivisesti etsikään. Enkä ihan tarkkaan edes tiedä, tai ollenkaan, mihin sitä tulevaisuudessa päädyn."

Omien ammatillisten tavoitteidensa ohella Katainen kertoo syyksi perheen. Puoliso Mervi Katainen, joka hänkin vaikuttaa kokoomuksessa, on kertonut olevansa kiinnostunut kansanedustajaehdokkuudesta.

"Vähemmän tiedossa oleva seikka on se, että jo nykyisen salkkuni seurauksena vaimolleni on hyvin vaikeaa löytää töitä", Katainen sanoo ja viittaa sääntöihin intressiristiriitojen välttämisestä.

Toisaalta jatkuva matkustaminen olisi hänen mielestään huono vaihtoehto, koska tytöt ovat niin pieniä.

Katainen on ollut esillä veikkailuissa EPP:n kärkiehdokkaaksi, jolla on hyvät mahdollisuudet nousta seuraavaksi komission puheenjohtajaksi. Omaa kannatustaan Katainen ei omien sanojensa mukaan ole arvioinut päätöstä tehdessään.

"Muutamat jäsenpuolueet etelästä, idästä ja pohjoisesta ovat pyytäneet, että lähtisin kisaan."

Kataisen päätös tarkoittaa tien aukenemista Alexander Stubbille (kok.), jota myös on pidetty potentiaalisena nimenä komission seuraavaksi puheenjohtajaksi.

Stubb ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo saivat kuulla Kataisen päätöksestä etukäteen.

"Alexhan on henkilö, jonka kohdalla on helppo tikata kaikki ominaisuudet, joita komission puheenjohtajan tehtävään vaaditaan", Katainen tukee.

Omista urasuunnitelmistaan Katainen kertoo vain, että hän jää pois poliittisista tehtävistä eikä aio palata kotimaan politiikkaan.

"Olen lähtökohtaisesti ajatellut, että kotipesä on Suomessa, mutta missä työ on tai onko niitä useampia, se on ihan auki."

Petteri Orpon mielestä Euroopan investointipankissa työskentelevä Alexander Stubb olisi varteenotettava ehdokas komission puheenjohtajaksi.

Orpon mielestä myös Katainen olisi ollut vahva nimi kisaamaan puheenjohtajuudesta.

"Toisaalta ymmärrän ja kunnioitan hänen päätöstään."

Orpo kertoo, että hän on jo aiemmin kartoittanut tilannetta ja keskustellut yleisesti Stubbin kanssa. Hän uskoo, että kesän jälkeen selviää, asettaako kokoomus oman ehdokkaan Euroopan kansanpuolueen (EPP) kärkiehdokkaaksi. Kärkiehdokas on EPP:n ehdokas komission puheenjohtajaksi.

"Jyrkin ilmoitus selvensi tilanteen ja aion nyt keskustella Alexin ja eurooppalaisten ystävien kanssa. Hän olisi hyvä ehdokas, mutta täytyy nyt pohtia", Orpo sanoo STT:lle.

Orpo haluaa pitää kiinni periaatteesta, että eduskuntavaalien suurimmalla puolueella on painavin sanavalta Suomen komissaariehdokkaan valinnassa.

"Olisi hyvä, että tarjolla olisi sekä nais- että miesnimiä. Sitten kun valintaa tehdään, tärkeintä on, että otetaan pätevin ja paras Suomen kannalta. Silläkin on merkitystä minkälaisen salkun Suomi voi saada."

Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stubb kertoo tekevänsä päätöksen omasta urasiirrostaan kesälomien jälkeen.

Stubb toteaa lyhyessä tiedotteessaan STT:lle, että Katainen olisi ollut erinomainen ehdokas. Toisaalta hän sanoo ymmärtävänsä ja kunnioittavansa tämän päätöstä.

"Omalta osaltani harkintavaihe on vasta alkamassa. Keskustelen mahdollisesta ehdokkuudesta perheeni, Petteri Orpon ja eurooppalaisten ystävieni kanssa. Teen päätökseni kesälomien jälkeen."