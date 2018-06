Sote-valiokunnan työruuhka voi tukkia monta lakiuudistusta

Sote-uudistustuksesta mietintöä valmistelevan valiokunnan ruuhka voi estää sosiaali- ja terveysministeriön lakihankkeiden etenemisen tällä hallituskaudella.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan on selvää, että eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on sidottu työskentelyyn uudistuksen parissa seuraavien kuukausien ajan. Hän on huolissaan, että monet pitkälle valmistellut lakihankkeet voivat jäädä toteuttamatta tällä hallituskaudella, koska valiokunta ei ehdi niitä käsitellä.

Esimerkeiksi valmistelussa pitkällä olevista lakimuutoksista hän nimeää asiakasmaksulain ja vammaispalvelulain. Hallituksen esityksiä näistä laeista ei ole annettu eduskunnalle.

Saarikko ei vielä lähde asettamaan lakihankkeita ensisijaisuusjärjestykseen.

"Ministeriössä arvioidaan, mitkä kaikki lait voidaan tuoda eduskuntaan niin, että niiden käsittelyyn on realistinen mahdollisuus aikataulun puolesta. En näe poliittisten ristiriitojen riskiä, vaan puhtaasti aikatauluhuolta", Saarikko sanoo.

Seuraavat eduskuntavaalit ovat ensi vuoden huhtikuussa. Vaalikauden päättyessä käsittelemättä olevat hallituksen esitykset ja lakialoitteet raukeavat.