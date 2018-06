Mikael Jungner Väyrysen uudesta liikkeestä: "En usko, että kamppailemme samojen ihmisten suosiosta"

Konkaripoliitikko Paavo Väyrynen kertoi eilen torstaina, että hän on perustanut uuden liikkeen, joka on saanut nimekseen Seitsemän tähden liike. Väyrynen on kertonut, että hän sai inspiraation liikkeensä nimeen italialaisen Peppe Grillon johtamasta Viiden tähden liikkeestä.

Myös Liike Nytin johtohahmoihin kuuluva Mikael Jungner on tavannut Peppe Grillon. Tästä herääkin kysymys, aikovatko Väyrysen uusi liike ja Liike Nyt kamppailla samojen ihmisten suosiosta.

Jungner toteaa Maaseudun Tulevaisuudelle, ettei hän usko, että Seitsemän tähden liike ja Liike Nyt kamppailevat samojen ihmisten suosiosta.

"Tämä Paavon liikehän on tällainen ehkä puolueen kaltainen, koska se on linjannut itsensä esimerkiksi eurokriittiseksi. Väyrynen on tavallaan keskittynyt siihen, mitä politiikkaa pitäisi tehdä. Liike Nyt on taas keskittynyt siihen, miten politiikkaa tehdään", Jungner perustelee.

Liike Nyt on Jungnerin mukaan politiikan joukkoistamista ihmisille.

Jungner on varma, ettei Väyrynen halua tulla missään vaiheessa mukaan Liike Nytin toimintaan.

"Turha jossitella, kun ei halua", hän sanoo painokkaasti.

Väyrysen haluttomuutta lähteä mukaan Liike Nytin toimintaan Jungner perustelee sillä, että Liike Nyt on Eurooppa-myönteinen, kun Väyrysen liike taas Eurooppa-kriittinen.

Seuraavaksi Liike Nyt kertoo ensi viikolla sote-uudistusta koskevan äänestyksensä tuloksen. Kesän aikana liikkeen sisällä pohditaan Jungnerin mukaan, miten sen toiminta kannattaa järjestää. Jungner ei sen sijaan lähde ottamaan muulla tavoin kantaa siihen, mitä liikkeen tulevaisuus tuo tullessaan.

