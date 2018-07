Helsingin Sanomat: Trumpin ja Putinin tapaaminen on presidentinlinnassa

Yhdysvaltojen ja Venäjän presidentit Donald Trump ja Vladimir Putin tapaavat presidentinlinnassa 16. heinäkuuta, kertoo Helsingin Sanomat. Yhdysvaltojen hallinnon mukaan Trumpin on määrä saapua Helsinkiin edellisiltana.

HS:n mukaan Trump tapaa ensin presidentti Sauli Niinistön ja sitten Putinin.

Amerikkalaisen CBS-kanavan toimittajan mukaan Trumpilla ja Putinilla olisi kahdenkeskinen tapaaminen ja laajempi tapaaminen valtuuskuntien kanssa.

Suomen ulkoministeriö ei kommentoi tapaamispaikkaan liittyviä tietoja.

Eilen kerrottiin jo, että tapaamisen mediakeskus on Finlandia-talossa. Se valikoitui Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien tapaamisen mediakeskukseksi ennen muuta käytännön syistä. Ratkaisulla on myös selvä historiallinen ulottuvuus, sillä Finlandia-talo on toiminut lehdistökeskuksena ja myös neuvottelupaikkana useissa aiemmissa Helsingissä pidetyissä kansainvälisissä kokouksissa.

"Historiaa toki pohdittiin, mutta kyllä käytännön ratkaisuilla oli isompi merkitys", sanoo yksikönpäällikkö Vesa Häkkinen ulkoministeriöstä. Hän viittaa ennen muuta Finlandia-talon kokoon ja sijaintiin.

Ulkoministeriö varautuu vastaanottamaan Finlandia-taloon noin 2000 toimittajaa. Mediakeskuksen sijainnista ei voi päätellä, missä presidenttien väliset neuvottelut pidetään. Myös mahdollinen lehdistötilaisuus voidaan järjestää jossain muualla.

Häkkisen mukaan neuvottelupaikka tulee kuitenkin olemaan Helsingissä.