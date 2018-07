Tutkija: Natsijärjestö sai mediassa paljon näkyvyyttä Almedalenin politiikkaviikolla – kyseessä on kuitenkin pieni porukka

Harvasta yhtä pienestä asiasta on Almedalenin politiikkaviikolla Ruotsin Visbyssä kirjoitettu mediassa niin usein kuin uusnatsijärjestö Pohjoismaisesta vastarintaliikkeestä PVL:stä, jonka jäsenet ovat häiriköineet tapahtumaa erilaisilla tavoilla. Viisi järjestön jäsentä pidätettiin varhain lauantaina.

Nuolisymbolein varustautuneita uusnatseja ei ole ollut Visbyn katukuvassa valtavia määriä. Heidän läsnäolonsa ja toimintansa on kuitenkin saanut paljon huomiota myös puoluejohtajien puheissa.

"Kun Almedalen-uutisointia katsoo, niin vähän jokaisessa uutisessa on puhuttu heidän järjestöstään, vaikka kyseessä on varsin pieni järjestö", sanoo äärioikeiston tutkija Tommi Kotonen Jyväskylän yliopistosta.

Ruotsissa pääministeri Stefan Löfven nosti torstaina esiin lainsäädännön kiristämisen, jos järjestön häiriköintiä ei muuten saada kuriin.

Kotosen mukaan PVL:llä on Ruotsissa parisataa aktiivia, jotka pyrkivät esittäytymään oppositiona koko poliittista järjestelmää vastaan.

"Kokoonsa nähden he ovat onnistuneet loistavasti, jos medianäkyvyys on ollut heidän tavoitteensa. Se, että kaikki muut puolueet asettuvat heitä vastaan, korostaa heidän sanomaansa siitä, että he ovat vastavoima kaikille järjestelmäpuolueille. He itse eivät katso, että edes ruotsidemokraatit olisivat mikään todellinen vaihtoehto", Kotonen kertoo.

PVL:n jäseniä on kulkenut Visbyssä ainakin valkoisissa pikeepaidoissa, joissa on uusnatsien käyttämä ylöspäin osoittava nuoli. He ovat myös kuvanneet tapahtuman osallistujia.

Poliisi on perusoikeuksien nojalla sallinut PVL:n pitää suuren osan viikkoa toritapahtumaa päiväsaikaan Visbyn keskusta-alueen reunalla. Lisäksi liike sai luvan torstaista lauantaihin pitää puheita kunakin päivänä tunnin ajan Visbyn keskustan satama-alueella.

Suojelupoliisin viestintäpäällikkö Jyri Rantala arvelee näkyvyyden tavoittelun liittyvän järjestön poliittisiin pyrkimyksiin.

"Yksi syy tämän toiminnan taustalla on ehkä se, että Pohjoismainen vastarintaliike on syksyllä osallistumassa ensimmäistä kertaa valtiopäivävaaleihin, vaikkakin pienellä joukolla. Heidän perimmäisestä maahanmuuttovastaisesta sanomastaan on ruotsidemokraattien myötä tullut valtavirtapolitiikkaa Ruotsissa, joten he joutuvat hakemaan näkyvyyttä ruotsidemokraatteja vastaan", sanoo Rantala.

Rantalan mukaan PVL:n toiminta on Ruotsissa huomattavasti näkyvämpää, laajempaa ja aggressiivisempaa kuin Suomessa.

Täällä järjestöllä on paljon pienempi kannattajajoukko, ja Pirkanmaan käräjäoikeus on julistanut järjestön lakkautetuksi laittoman ja räikeästi hyvän tavan vastaisen toiminnan vuoksi. Lakkautuspäätöksestä on kuitenkin valitettu hovioikeuteen, joka tekee asiasta päätöksensä elokuussa.