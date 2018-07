Pienten kuntien kuskeille Kelan korvaamat kyydit ovat kaikki kaikessa: ”Sitten kun en omassa kunnassa enää jotain osoitetta tiedä, niin on aika lopettaa hommat”

Jokioisten S-Marketin risteyksestä kurvaa taksi. Ainakaan täydellinen kato täällä ei ole käynyt. On heinäkuun ensimmäinen maanantai ja uusi taksilaki on ollut voimassa noin 35 tuntia.

S-Marketin päädyssä on taksiasema, tai koppi, kuten kuljettajat niitä kutsuvat.

Koppi on tässä tapauksessa varsin kuvaava sana. Tuulikaapin jälkeen pienessä huoneessa on pirttikalusto, nojatuoli ja sänky. Seinällä roikkuu paikallisen maanrakennusyrityksen tyttökalenteri. Sellainen vanhanaikainen, josta kukaan ei voimaannu.

Täällä taksikuskit ovat torkkuneet lukemattomat pikkutunnit odottamassa yökeikalle vievää soittoa.

”Todennäköisesti päivystys lakkaa kahden kuukauden päästä”, kertoo kopilla päivystävä taksiyrittäjä Teuvo Sundberg.

Sundberg on jo eläkeiän ylittänyt ja omien sanojensa mukaan aikoo jatkaa töitä vielä ainakin vuoden puhtaasta mielenkiinnosta sitä kohtaan, mitä lakiuudistus tuo tullessaan. Taksin rattiin hän hyppäsi ensimmäisen kerran 1972.

Kun päivystys kopilla lakkaa, kuljettajat päivystävät kotonaan puhelimen vieressä nukkuen.

”Kolmekymmentä vuotta sitten se oli samanlaista. Tässä välissä meillä oli jo työvuorolistat ja työajat. Taaksepäin tässä uudistuksessa mennään”, Sund­berg toteaa.

Koppi ja päivystys kuuluvat hämäläisten taksiyrittäjien omistamalle Taksi Hämeelle, eli entiselle Kanta-Hämeen Aluetaksille.

Keväällä yritys hävisi kilpailutuksessa Kela-korvattavien taksimatkojen välitystoiminnan Tampereen Aluetaksille. Syyskuun alkuun Taksi Häme välittää vielä vammaispalvelulain mukaisia sote-ajoja, sitten nekin siirtyvät Tampereelle.

Kela kilpailutti taksipalvelut lakiuudistuksen kynnyksellä. Valtion maksamille kyydeille piti saada sovittua hinnat ennen kuin kilpailu vapautetaan.

Tilausten vastaanotto, matkojen yhdistely, välitys, valvonta, maksuliikenne ja raportointi siirtyivät Tampereelle 1. heinäkuuta.

Tieto kyydistä tulee Tampereen keskuksesta suoraan autoon, joten välikäsiä ei matkalla tarvita.

Koko maan Kela-korvattavien ajojen välitys on keskitetty yhdeksälle yritykselle, kun ennen jokainen paikallinen aluetaksiyhtiö välitti ajot oman keskuksensa kautta. Viime vuonna Kela korvasi yhteensä 3,3 miljoonaa taksimatkaa.

Pienillä paikkakunnilla, kuten Jokioisissa, valtaosa taksikuskien leivästä tulee valtion kassasta. Sundberg kertoo, että Kela-korvattujen matkojen osuus on jopa 90 prosenttia ajoista. Loput kymmenen prosenttia on pääasiassa baarikyytejä Forssaan.

”Nuoria tulijoita ei alalle ole, koska vapaa-aika on aika vähäistä. Silloin ollaan töissä, kun muut juhlivat.”

Sundbergin viimeisimmät 24 vuotta ovat kuluneet taksin ratissa. Hän ottaa puheeksi, että lakimuutoksen myötä kuljettajien ammattitaito tulee laskemaan. Paikallista paikkakuntakoetta ei enää tarvitse suorittaa, vaan vaikkapa Vantaalla kokeen suorittanut voi ajaa taksia Inarissa.

Hyvä paikallistuntemus on ollut taksikuskien ylpeydenaihe.

”Sitten kun en omassa kunnassa enää jotain osoitetta tiedä, niin on aika lopettaa hommat”, toteaa Sundberg ja nauraa päälle.

Jokioisten naapurissa Forssassa tuuli riuhtoo viiriä linja-autoaseman lipputangossa. Kuuden euron take away -keittolounaita mainostavan kahvilan aurinkovarjot on vedetty suppuun. Hellä tihkusade viimeistelee heinäkuisen tunnelman, jossa jäätelömainoksen näkeminen masentaa.

Kolme vuotta taksia ajanut Mikko Mäkinen nousee autosta taksikeskuksen pihassa ja tervehtii matkan päästä.

Ennen taksirengiksi hyppäämistä suurtalouskokin ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajan paperit hankkinut Mäkinen toteaa vähäsanaisesti, ettei usko lakimuutoksen juuri omiin töihinsä vaikuttavan.

Tyytyväiseltä vaikuttava 26-vuotias mies ajaa paikallisella Taxivia-yrityksellä vakituisena kuljettajana. Vaikka Forssan työllisyystilanne on viime aikoina kohentunut, on työpaikka kullan arvoinen.

”Sanotaanko näin, että ihme on, jos täällä vakipaikan saa.”

Samassa mansikkalaatikkoa kantava nainen tiedustelee pirssiä. Mäkinen nostaa mansikat takaluukkuun.

Kun Mäkisen auto kaartaa kohti Forssan toria, astuu taksikeskuksen ovesta ulos Jukka Suvanto. Raamikas mies on entinen maalari, viinuri ja portsari, nykyinen taksiyrittäjä.

”Ilmeisesti lehtijuttua tekemässä? Kirjoita sinne, että Bernerille terveisiä”, ilmoittaa Suvanto ennen kuin ehtii edes esittäytyä.

Suvanto kertoo, että jotkut asiakkaat ovat olleet uudistuksesta todella näreissään. Erityistä ihmetystä lakiuudistuksessa ja Kelan kilpailutuksessa herättävät muun muassa Kela-kyytien ajojärjestelyt.

”Nykyään auto ei jää odottamaan asiakasta sairaalalle, vaikka täältä vietäisiin Tampereelle. Miten Kela voi säästää siinä, että asiakas on vartin siellä ja tulee eri taksilla takaisin?”

Suvanto miettii myös sitä, tuleeko Forssaan uusia autoja kilpailemaan kyydeistä. Hän uskoo, ettei ainakaan montaa. 17 000 asukkaan Forssa ei ole taksikuskeille varsinainen Eldorado, jossa olisi helppoa kultaa vuoltavana.

Pienemmillä paikkakunnilla taksilla ajetaan lähinnä tarpeeseen, eikä se kilpaile muiden liikennemuotojen kanssa. Vaikka ajaisi Forssassa vain parhaat tunnit, ei se löisi kunnolla leiville. Ilman Kela-kuljetuksia ei pärjää.

”Mulle tuli onnistunut Kela-kyyti!”, huikkaa taksinkuljettaja Anne Honka Suvannolle ja tuulettaa heiluttaen työpuhelintaan ilmassa.

Hongan mukaan viikonloppuna muuttunut kelakuljetusten välitysjärjestelmä on ontunut. Nyt tieto kyydistä tulee puolitoista tuntia etukäteen, kun ennen ajoon sai lähteä heti. Lähes kaikkialla maassa Kela-taksien välitys oli viikonlopun jäljiltä myös pahasti ruuhkaantunut.

Honka toteaa kuivasti, että Kelan kilpailutuksen hävinneen aluetaksiyrityksen tulevaisuudesta ei ole mitään havaintoa. Välitettävien kyytien määrä väheni yhdessä yössä ja todennäköisesti niiden mukana työpaikkoja siirtyy Hämeenlinnasta Tampereelle.

Päällimmäisenä kantahämäläisten taksikuskien puheista jää mieleen sekaannus. Toiset uskovat, että mikään ei muutu ja toisten mielestä edessä ovat entistä kovemmat ajat. Todellisuudessa tuskin kukaan niin päättäjistä kuin taksiyrittäjistäkään tietää, miltä kenttä näyttää yhden, kahden tai viiden vuoden päästä.

Seuraavana aamuna töihin mennessä metron uutisikkunassa näkyy otsikko. Siinä kerrotaan, että uusi kilpailutilanne on jo tuonut Helsingin rautatieasemalle taksien sisäänheittäjiä. Todennäköisesti pääkaupungissa alkavat pudotuspelit, mutta vain aika näyttää, mitä tapahtuu maakunnissa. Siellä taksiyrittäjien tila innovatiivisille aluevaltauksille on paljon kapeampi.