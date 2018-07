Kärnä peräänkuuluttaa varautumista ilmaston muuttumiseen - "nykyinen satovakuutusjärjestelmä sopii meille kuin hajuvesi lihapullaan"

"Euroopan tulisi varautua erilaisiin kriisitilanteisiin ja niiden vaikutuksiin, paitsi Euroopan perusarvojen kannalta", myös esimerkiksi huoltovarmuuden osalta, kirjoittaa MT:n vieraskolumnisti Mikko Kärnä.

Keskustapoliitikko on ollut vierailulla Espanjan Kataloniassa. Espanja on jo nyt saanut suuren osan Eurooppaan suuntautuneista pakolaisvirroista, ja ilmastonmuutoksen on ennustettu entisestään pahentavan pakolaisuutta.

"Alan menettää uskoani Eurooppaan ja Euroopan unioniin. Kun se ei selvästikään ole varautunut demokratian ja sananvapauden kriiseihin Kataloniassa, onko se varautunut mihinkään muihinkaan kriiseihin? Turvapaikanhakijatilanteen kelvoton hoitaminen ei ole lisännyt uskoani unionin toimintakykyyn", Kärnä pohtii.

Hän muistuttaa, että vaikka vettä Suomessa riittääkin periaatteessa ruuantuotannon tarpeisiin, satovaihtelut tulevat olemaan jatkossa suuria. Parit viime vuotta ovat tämän todistaneet.

"Satovahingot eivät olisi ongelma, jos olisimme varautuneet niihin kunnollisesti. Nykyinen satovakuutusjärjestelmä sopii meille kuitenkin yhtä hyvin kuin hajuvesi lihapullaan. Se ei toimi". Kärnä kritisoi.

Mikäli perustarpeet ruoka ja puhdas vesi uhkaavat loppua, yhteiskunta kriisiytyy kuten Afrikassa on hänen mielestään menossa. "Meidän on yhdessä pidettävä huolta, että näin ei tapahdu Euroopassa."

