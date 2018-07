Edes mahtimiesten koneet eivät pysäytä reittilentoliikennettä – dronet pidettävä maassa Trumpin ja Putinin tullessa kylään

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin saapumista Helsinkiin ympäröivät massiiviset ja tarkoin salatut turvajärjestelyt. Tapaamisen ei pitäisi silti pahemmin vaikuttaa reittilentoihin.

Ilmailua harrastavien helsinkiläisten suunnitelmia huippukokous kuitenkin sotkee.

Kun Trump laskeutuu Suomeen sunnuntaina, ilmailu ja esimerkiksi dronejen eli miehittämättömien pienkopterien lennättäminen on kiellettyä Helsingin, Vantaan ja osan ympäryskunnista kattavalla alueella. Vastaava kieltoalue perustettiin viime vuoden huhtikuussa, kun Kiinan presidentti Xi Jinping vieraili Helsingissä.

Ilmailuharrastajat joutuvat pysyttelemään maassa sunnuntaista kello 6:sta tiistaihin kello 8:aan.

Helsingissä on valmiiksi pysyvät lentokieltoalueet Kruununhaassa, Meilahdessa ja Munkkiniemessä, joten dronen lennättäminen presidenttien mahdollisten tapaamispaikkojen presidentinlinnan ja Mäntyniemen läheisyydessä on jo nyt kiellettyä.

Trumpin tai Putinin tarkkoja saapumisaikoja ei ole vielä tiedossa eikä niitä julkisuuteen kerrotakaan. Parhaat viitteet saa seuraamalla Notam-julkaisuja, joilla viestitään lentäjille tilapäisistä rajoituksista.

"Kyllä kaikki ne asiat julkaistaan esimerkiksi muille lentäjille. Mutta sitten on paljon asioita joita ei voi kommentoida", kertoo Suomen lennonjohtokeskuksen päällikkö Karri Hannula, joka on mukana tapaamisen lennonjohdon järjestelyissä.

Yhdysvalloissakin presidentin lentokoneen Air Force Onen kohdelentokentän ympärillä on tavallisesti laaja ilmailun kieltoalue, joka ei kuitenkaan koske reittilentoja.

Finavian mukaan myös Helsinki-Vantaan lentoasema toimii lähtökohtaisesti täysin normaalisti koko vierailun ajan. Matkustajien ei tarvitse esimerkiksi varautua tulemaan kentälle tavallista aikaisemmin.

Myös Helsinki-Vantaan turvajärjestelyjen tiedottamisesta vastaava komisario Risto Purastie Itä-Uudenmaan poliisista sanoo, että lentokentän pitäisi toimia varsin normaalisti.

"Todennäköisesti tuo vaikuttaa aika vähän normaaliin matkustajaliikenteeseen. Riippuu tietysti vähän kellonajasta, milloin koneita saapuu", Purastie kertoo.

Trump lentää Helsinkiin sunnuntaina Britanniasta. Putin on vielä sunnuntai-iltana Moskovassa seuraamassa jalkapallon MM-kisojen loppuottelua.

Maailman lentoliikennettä reaaliaikaisesti seuraavan FlightRadar24-sivuston tiedottajan mukaan Air Force Onen vaikutukset muihin lentoihin jäävät yleensä melko pieniksi.

"Monissa paikoissa kuten Yhdysvalloissa liikenne lentokentällä pysäytetään lyhyeksi ajaksi, yleensä noin 30 minuutiksi. Sinä aikana saapuvat lennot pidetään ilmassa ja maaliikenne lentokentällä on pysähdyksissä. Sitten kun Air Force One on rullannut sivuun ja pysäköinyt, lennot jatkuvat normaalisti", kertoo Ian Petchenik FlightRadar24:stä STT:lle.

"Lennossa ollessaan Air Force One ja presidentti Putinin lentokone ovat samassa asemassa kuin melkeinpä mikä tahansa muu ilma-alus. Ne tosin yleensä saavat etusijan reitityksissä kohteeseensa."

Air Force One on yhteydessä lennonjohtoon kuten muutkin koneet. Tosin ainakin Yhdysvalloissa yhteyttä presidentin koneeseen pidetään omilla erityisillä radiotaajuuksilla.