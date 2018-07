Upin ohjelmajohtaja Aaltola: Putinin ja Trumpin tapaamisen odotusarvoja on laskettu

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaamisen odotusarvoja on laskettu kokouksen alla, arvioi Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola. Odotusarvoja on Aaltolan mukaan pyrkinyt laskemaan etenkin Trump ja hänen hallintonsa. Aaltola uskoo, että osaltaan näin on tehty, jotta kokouksen onnistuminen olisi todennäköisempää.

Aaltola uskoo, että presidenttien tapaamisessa sovitaan lähinnä toimenpiteistä, joille pyritään herättämään luottamusta. Esimerkkeinä Aaltola mainitsee jonkinlaisen mahdollisen sopimuksen vaalivaikuttamiskiellosta sekä pyrkimyksen koordinoida toimintaa paremmin Syyriassa ja Itämerellä.