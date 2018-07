Ruotsissa kauppa tukee tuottajia tuontilihan boikotilla - Suomessa Kesko ja S-ryhmä eivät suunnittele tukitoimia

Ruotsalaiset kauppaketjut satsaavat nyt kotimaiseen – eli ruotsalaiseen – lihaan.

Taustalla on myös Suomea vaivannut harvinaisen kuiva kasvukausi.

Kuivuus on johtanut monilla ruotsalaistiloilla rehukriisiin: rehua ei yksinkertaisesti saada riittävästi. Se taas on pakottanut osan nautatiloista hätäteurastamaan eläimiään. Paikalliset erot ovat suuria ja ongelmia on enemmän Etelä-Ruotsissa.

Osa sikaloista on joutunut lykkäämään lihasikojensa teurastusta, sillä teurastamot ovat niin ruuhkautuneita naudoista, kertoo Etelä-Ruotsissa sijaitsevan Mälardalenin tuottajaliiton puheenjohtaja Per Petterson.

Lihan tuottajahintaan tilanne ei ole vaikuttanut, kertoo Ruotsin maataloustuottajain keskusliitto LRF:n varapuheenjohtaja Åsa Odell. Kriisiä on helpottanut tiivis yhteistyö kauppojen kanssa.

”Supermarketit halusivat auttaa ja lisätä kotimaisen lihan myyntiä”, Odell kertoo.

Ruotsissa naudan kotimaisuusaste on ollut jo pitkään Suomea heikompi.

Viime viikolla ruotsalaisen Coop-kauppaketjun Gotlannin toimitusjohtaja ilmoitti, että Gotlannin kaikki yhdeksän Coop-myymälää lopettavat ulkomaisen lihan vastaanottamisen.

Taustalla oli vuoropuhelu paikallisten viljelijöiden kanssa.

Oskarshamnissa Etelä-Ruotsissa ulkomaisesta lihasta kieltäytyneitä myymälöitä on 15. Kaikki myymälät eivät kuitenkaan ole luopuneet tuontilihasta eikä boikotin ole ilmoitettu koskevan suunniteltuja myynnin­edistämistuotteita.

Ica-kauppaketju on ottanut osaa rehukriisiin lahjoittamalla viljelijöille hedelmiä ja vihanneksia, joita voidaan käyttää eläinten lisärehuna.

Osa Ica-myymälöistä tukee lisäksi ulkomaisen lihan boikottia. Jälleenmyyjä Nina Hög­bom kommentoi Aftonbladetille tukevansa boikotilla niitä viljelijöitä, jotka on pakotettu teurastamaan karjaansa.

”Viljelijät ovat meille erittäin tärkeitä. Vaikka lyhyellä aikavälillä voidaan menettää tuloja, en usko, että on syytä olla tekemättä tätä päätöstä.”

Voitaisiinko samoin toimia Suomessa?

S-ryhmän kenttäjohtaja Arttu Laine ei ole tutustunut syvemmin Ruotsin tilannetta koskeneisiin uutisiin, mutta on käynyt keskustelua vaikeasta kasvukaudesta Suomi-Areenassa.

Mukana keskustelussa oli myös HK:n ja MTK:n johtoa.

”Tämän tyyppisistä toimenpiteistä ei ole esitetty toiveita. Seuraamme tilannetta.”

Laine ei kuitenkaan poissulje reagointia. Erityistilanteita on ollut ennenkin, hän jatkaa. ”Kun Venäjän raja meni kiinni, olimme ensimmäisenä myymässä Putin-juustoa ja sitä saatiinkin menemään.”

Laine mainitsee myös kukkakaalien ylitarjonnan, johon reagoitiin Kukkakaalitalkoot-somekampanjalla. Kukkakaalien myynti ponkaisi viikossa 44 prosenttia.

”Tilanne on äärimmäisen hankala ja valitettava. Uskon, että paras tapa on yhdessä miettiä sopivaa ratkaisua muiden ketjun toimijoiden kanssa”, sanoo Laine.

Keskolla ei viestintäpäällikkö Anni Sirosen saamien tietojen mukaan ole käyty erityistä keskustelua aiheeseen liittyen.

”Kotimaisuusaste K-ruokakaupoissa lihan suhteen on jo korkea, noin 80 prosenttia.”

Ruotsin hallitus on luvannut tukea kuivuuden vaivaamia tiloja myös rahallisesti. Miten paljon ja missä vaiheessa – se on vielä arvoitus, Odell kertoo. Käden­ojennus on epätavallinen.

”Olemme kuulleet, että suomalaiset viljelijät voivat saada katovuosina tukea, mutta sellaista ei normaalisti tapahdu Ruotsissa”, Petterson sanoo.

Kuivuuden takia on perustettu Facebook-ryhmä, jonne maanomistajat voivat tarjota laidunnukseen tai rehun korjuuseen kelpaavia maitaan. Ryhmä sai viikossa yli 25 000 jäsentä.

Ruotsissa kuluttajien tuki on nyt vahvaa, Odell sanoo.

Viljelijät eivät kuitenkaan ole vaatineet Icaa ja Coopia boikotoimaan tuontilihaa vaan kannustamaan kotimaisen lihan käyttöön, Petterson täsmentää.

”Kaupat tekevät oikein. Tämä on kaikille vakava tilanne, jota ratkotaan yhdessä.”