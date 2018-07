Ministeri Leppä Lännen Medialle: Esitän budjettiriihessä toimia, joilla kuivuudesta kärsivän maatalouden tilannetta voidaan helpottaa

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) kertoo Lännen Median haastattelussa, että hän aikoo esittää elokuun budjettiriiheen toimia, joilla kuivuudesta kärsivän maatalouden tilannetta voidaan helpottaa.

Leppä ei kuitenkaan lähde arvioimaan, mitä nämä toimet ovat. Hänen mukaansa toimista päättäminen kuuluu budjettiriiheen.

Lännen Median haastatteleman ministeri Lepän mukaan on poliittinen kysymys, missä asioissa budjettiriihessä päästään eteenpäin. Hänen mielestään on kuitenkin selvää, että nyt on niin poikkeuksellinen tilanne, että toimenpiteitä tarvitaan.

Syksyn viljasadon on arvioitu jäävän kymmeniä prosentteja normaalivuotta heikommaksi. Monia karjatiloja uhkaakin rehupula.

Euroopan unionilla on yhteinen maatalouspolitiikka ja kuivuuden ongelmatkin ovat tänä vuonna yhteisiä lähes koko mantereelle. Suomi, Ruotsi, Tanska ja Baltian maat kirjelmöivät kuivuuden vaatimista toimenpiteistä unionin maatalouskomissaarille jo kesäkuussa.

Lännen Media: "Toimenpiteitä tarvitaan, se on ihan selvä" – Leppä hakee budjettiriihestä tukea kuivuudesta kärsivällä maataloudelle