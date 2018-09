Supon päällikkö ei edelleenkään ota kantaa vaikuttaako Airiston Helmi -rikosjuttu kansalliseen turvallisuuteen

Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari vaikenee yhä Airiston Helmi- jutun merkityksestä kansalliselle turvallisuudelle. Pelttari väisti kysymyksen keskiviikkoaamuna eduskunnassa järjestetyn seminaarin jälkeen ja vetosi KRP:n tiedotusvastuuseen jutussa.

"Siiinä on kyse vakavista talousrikoksista, ja tutkinnasta vastaa keskusrikospoliisi", Pelttari sanoo.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi Airiston Helmi -yhtiön hallituksen jäsenenä ja nimenkirjoittajana aiemmin toimineen venäläisen sekä yhtiön toisen työntekijän.

Venäläistä epäillään törkeästä rahanpesusta ja törkeästä veropetoksesta, virolaista törkeästä rahanpesusta ja avunannosta törkeään veropetokseen.

STT:n tietojen mukaan Airiston Helmi on ollut huolenaihe Puolustusvoimissa, ja Helsingin Sanomien sotilaslähde kertoi myös suojelupoliisin tarkkailleen yhtiötä vuosien ajan.

Yleisellä tasolla Pelttari suostuu analysoimaan turvallisuustilanteen muutosta esimerkiksi hybridi- ja kyberuhissa.

"Suomen muutos liittyy varmaan tähän laajempaan turvallisuustilanteen muutokseen. Seuraamme samoja trendejä, mitä muualla Euroopassa on tapahtunut. Ja Euroopan turvallisuustilanne on viimeisen 5–7 vuoden aikana hyvinkin voimakkaasti muuttunut."

Pelttari oli tänään myös eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan kuultavana. Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen ja sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) olivat puolestaan puolustusvaliokunnan kuultavana.

Pelttari pitää perusteltuna lainsäädäntöhanketta, joka rajoittaisi Eta-alueen ulkopuolelta tulevien henkilöiden ja yhteisöjen oikeutta kiinteistöhankintoihin ja vuokraamiseen turvallisuuden kannalta herkillä alueilla.

"Sitä puolustusministeriö valmistelee. Se tulee eduskuntaan harkittavaksi. Itse pidän tämän tyyppistä lainsäädäntöä perusteltuna."

Pelttari ei halua ottaa kantaa siihenkään, ovatko talousrikostutkinnassa käytetyt keinot olleet poikkeuksellisia. Poliisi teki Puolustusvoimien ja rajavartioston avustamana etsinnät yhteensä 17 kohteeseen viime viikonloppuna. Alueella oli muun muassa lentokielto.

"Nyt mennään sellaisiin tutkinnan yksityiskohtiin, joihin minulla ei ole ammattitaitoa vastata. On ollut varmaan perusteltua tehdä sen tutkinnan laajuuden takia myös tämmöisiä toimenpiteitä."

Pelttari ja Kolehmainen olivat aamulla puhumassa Eduskunta turvallisuuden tekijänä -seminaarissa eduskunnan tiloissa, joka myös lähetettiin verkossa eduskunnan sivuilla.

Lukuisat kiinteistöjen omistajanvaihdokset ulkomaalaisten käsiin merkittävissä kohteissa eivät ole jääneet huomaamatta viranomaisilta, vahvistaa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen (kesk.).

Vanhanen sanoo, että ei voi nykyasemassaan ottaa kantaa Airiston Helmi -yhtiön kaltaisiin yksittäisiin toimijoihin tai kiinteistöihin, mutta suostuu puhumaan asiasta yleisemmällä tasolla.

"Sen voin vahvistaa jo omalta pääministerikaudeltani, että pitkään on seurattu maakauppojen kautta tapahtuvaa omistusten vaihdosta. Viranomaisella on velvollisuus tällaiseen seurantaan, ja sitä on tehty."

Vanhanen sanoo, että ei voi kertoa kokonaismäärää merkittävistä kohteista, jotka ovat siirtyneet ulkomaalaisten käsiin.

"Meillä on käsitys lukumääräluokasta, mutta minulla ei ole oikeutta sanoa sitä. Voisin sanoa niin, että kun ulkomaalaisten omistuksessa on tuhansia ja taas tuhansia kiinteistöjä, jonkinlainen joukko osuu automaattisesti maantieteellisesti lähelle kansallisen turvallisuuden kannalta merkityksellisiä kohteita. Joukko on kuitenkin hyvin rajallinen verrattuna kokonaismäärään."

Vanhasen mukaan valiokunta ei saanut Airiston Helmestä mitään sellaista tietoa, jota ei olisi virallisesti julkisuudessa esitetty.