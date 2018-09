"Maaseudun tulot nousuun, kasvua metsästä ja maaseutu politiikan ytimeen" – kokoomuksen maaseutuvaltuuskunnan tavoiteohjelma valmistui

"Maaseutu on Suomen menestyksen kivijalka."

Lauseeseen kiteytyy kokoomuksen maaseutuvaltuuskunnan perjantaina valmistunut tavoiteohjelma. Puolueen maaseutuvaltuuskunnan mukaan kokoomuksen on nostettava maaseudun menestys yhdeksi avaintavoitteekseen.

"Meidän on hyödynnettävä voimakkaammin maaseudun luonnon- ja voimavaroja. Tähän uskallukseen liittyy luottamus maaseudun kykyyn löytää oikeat ratkaisut, mutta myös vastuu antaa maaseudun menestyä. Maaseudulla työn tekemiseen ja yrittäjyyteen on monia luontaisia edellytyksiä. Sääntö-Suomen rajoitteita on karsittava kovalla kädellä", valtuuskunta linjaa uudessa tavoiteohjelmassa.

Kokoomuksen maaseutuvaltuuskunnan tavoiteohjelma tiivistyy kolmeen tavoitteeseen: maaseudun tulot nousuun, kasvua metsästä ja maaseutu politiikan ytimeen.

Maatalouden tulojen nostamiseksi kokoomuksen maaseutuvaltuuskunta esittää muun muassa Suomen maatalouden auttamista kannattavuuskriisin yli varmistamalla, ettei alalle tule uusia menolisäyksiä tai veronkiristyksiä. Lisäksi kotimaisen ruuantuotannon toimintamahdollisuudet varmistetaan kaikissa tilanteissa huomioiden huoltovarmuuskysymykset.

Elintarvikevientikin on nostettu toimenpidelistaan: "Elintarvikevientiin panostetaan ja suomalainen ruoka brändätään kuluttajia kiinnostavaksi. Markkinaosaamisen vahvistamiseksi rakennetaan yhteistyötä muiden pohjoismaisten toimijoiden kanssa. "

Myös viljelijän saamaan tulo-osuuteen ohjelma kiinnittää huomiota: Suomessa tehdään tarvittavat toimenpiteet markkinoiden toimivuuden parantamiseksi ja viljelijän tulo-osuuden kasvattamiseksi.

Suomalaisten metsien aktiivinen ja lisääntyvä käyttö antaa valtuuskunnan ohjelmassa "työkalut ilmastonmuutoksen hidastamiseen ja Suomen talouden kehittämiseen". Tulevina vuosina sekä kotimaan että EU-politiikan on tarjottava mahdollisuuksia metsien käytön lisäämiseen. Metsästä saatavat uudet tuotteet ja palvelut tuovat uusia mahdollisuuksia Suomen viennille.

Maaseutu politiikan ytimeen on valtuuskunnan kolmas tavoite.

Rajapinta maaseudun ja kaupunkien välillä on hälvenemässä. Hallinnolliset reformit, kuten kuntaliitokset, ovat edistäneet tätä omalta osaltaan. Monien kaupunkien ympärille on syntynyt kaupunkirakenteeseen kuuluva tiivis maaseutu. Tilanne vaatii panostuksia sekä maaseudun infraan että kaupunkien kehittämiseen. Tavoiteohjelman sanoin: "Maaseudun ja kaupunkien välinen suhde on enemmän kuin yhteistyötä – se on keskinäistä symbioosia."