OAJ ilmoitti ylityö- ja vuoronvaihtokiellon alkavan ensi maanantaina yksityisissä päiväkodeissa

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ aloittaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon yksityisissä päiväkodeissa ensi viikon maanantaina.

Syynä ovat hallituksen aikeet heikentää irtisanomissuojaa.

Toimet ovat voimassa toistaiseksi, ja ne eivät tässä vaiheessa koske kuntien päiväkoteja, kertoo puheenjohtaja Olli Luukkainen järjestön tiedotteessa.

Yksityisissä päiväkodeissa työskentelee OAJ:hin kuuluvia lastentarhanopettajia ja päiväkodinjohtajia.

Julkisten ja hyvinvointialojen ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkoi tänään. Kielto koskee lähes 100 000:ta JHL:n jäsentä.

JHL:n puheenjohtajan Päivi Niemi-Laineen arvion mukaan vaikutukset näkyvät erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä lasten päivähoidossa henkilökunnan vähyytenä.

Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen ei ryhdy ennalta arvioimaan toimien vaikutuksia. Hän ei kuitenkaan usko, että ne ovat kovin mullistavia, vaikkakin palvelut voivat heikentyä.

"Työnantajat ympäri Suomea ovat tietoisia tästä ja tehneet ne valmistelut, mitä on tehtävissä. Alue on niin mahdottoman laaja, sosiaali- ja terveystoimi ja tekninen sektori, että vaikea sanoa. Vaikutukset voivat vaihdella hyvin paljon toimialoittain, alueittain ja työnantajittain", Jalonen sanoi eilen STT:lle.

Aiemmin on kerrottu, että pääkaupunkiseudun metro- ja raitioliikenteessä jää lähtöjä ajamatta kuljettajien ylityö- ja vuoronvaihtokiellon takia.

JHL vastustaa kielloilla hallituksen aikeita keventää pienten yritysten irtisanomissuojaa. Niemi-Laineen mukaan ylityö- ja vuoronvaihtokiellot saattavat kestää pitkäänkin, ja liitto on valmistautunut myös muihin työtaistelutoimiin, jos hallitus jatkaa lain valmistelua.

Ilmoituksia työtaistelutoimista hallituksen irtisanomislakisuunnitelmien vuoksi tipahtelee lisää.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia kertoo aloittavansa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon yksityisellä sosiaalialalla ja terveyspalvelualalla ensi viikon maanantaina.

Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki sanoo järjestön tiedotteessa, että Talentialla on valmius toimenpiteiden laajentamiseen edelleen, tilanteen niin vaatiessa. Talentian kanta on se, että hallituksen on vedettävä pois irtisanomissuojan heikentämistä koskeva lakiesitys.

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskenteleviä Talentian jäseniä ei Ristimäen mukaan auta se, että hallitus muuttaa suunnitelmaansa ja kohdentaa irtisanomisen heikentämissuunnitelmansa alle 20 työntekijän yritysten sijasta alle 10:n tai edes alle 5 työntekijän yrityksiin.

Keskiviikkona ay-liikkeen kamppailu irtisanomissuojan heikennyksiä vastaan uhkaa pysäyttää satoja tuotantolaitoksia, kun Teollisuusliitto, PAM, Ammattiliitto Pro sekä Sähköliitto järjestävät vuorokauden mittaisen poliittisen lakon.

SAK:n hallitus arvioi tilannetta jälleen tänään omassa hallituksessaan.