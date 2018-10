"Hallituksen esitykset ay-liikkeen härnäystä" – Teollisuusliiton Riku Aalto: Lakko toteutuu

Teollisuusliiton ja usean muun ammattiliiton keskiviikon lakko toteutuu. Teollisuusliitto toteuttaa keskiviikkona poliittisen mielenilmauksensa maan hallitusta vastaan suunnitellulla tavalla. Juha Sipilän (kesk.) porvarihallituksen tekemät muutokset esitykseensä irtisanomislaista eivät muuta tilannetta mitenkään.

"Irtisanomisten helpottamisen rajaaminen kymmenen hengen ja sitä pienempiin yrityksiin ei millään tavalla poista itse pääongelmaa eli sitä, että laki kohteli epätasa-arvoisesti työntekijöitä yrityksissä. Tämä kantamme on tehty hyvin selväksi jo etukäteen, joten hallitus tuntuu tässä nyt työministeri Jari Lindströmin (sin.)kautta lähinnä härnäävän ay-liikettä", puheenjohtaja Riku Aalto sanoo.

Hallituksen esitys yt-lain kolmikantaisesta valmistelusta on Aallon mukaan sinänsä myönteinen avaus. Tuon ison kokonaisuuden valmistelu jää kuitenkin seuraavalle hallitukselle, jossa toivottavasti löytyy myös sellaista työelämän ja työmarkkinoiden tuntemusta, jonka puutetta nykyhallitus suorastaan kirkuu ulos.

"Toivottavaa tietenkin olisi ollut, että kolmikantaista mallia olisi älytty käyttää esimerkiksi tämän irtisanomislain valmistelussa. Sillä olisi vältytty monelta harmilta", Aalto sanoo.

Teollisuusliiton vuorokauden mittainen lakko alkaa 3. lokakuuta kello 00.00. Lakon piirissä on 150 toimipistettä ja noin 22 000 työntekijää. Myös lukuisat muut ammattiliitot järjestävät erilaisia työtaistelutoimia, joilla vastustetaan maan hallituksen työmarkkinapolitiikkaa.

Keskiviikon lakkoon osallistuvat ainakin Elintarviketyöläisten liitto SEL, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Ammattiliitto Pro sekä Sähköliitto. Tämän lisäksi useilla aloilla on jo menossa ylityö- ja vuoronvaihtokieltoja.

SAK:n liittojen päättäjät kokoontuvat perjantaina 5. lokakuuta yhteiskokoukseen keskustelemaan tilanteesta.

Työministeri Jari Lindström (sin.) pitää ikävänä, että hallituksen korjailtukaan esitys ei kelpaa. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ilmoitti nopeasti hallituksen kerrottua tuunatusta esityksestään, että se ei hyväksy korjailtuakaan versiota esityksestä irtisanomisten helpottamiseksi.

"En tiedä, vastasivatko he tähän kokonaisuuteen vai vastasivatko pelkästään tähän HE:hen (hallituksen esitykseen) liittyen irtisanomisen helpottamiseen. Minun on vaikea uskoa, että he vastasivat ei tähän koko pakettiin", Lindström kommentoi tiedotustilaisuuden jälkeen.

Lindström sanoi tietävänsä yt-lain olevan STTK:lle tärkeä asia.

"Sieltä voisi löytyä elementtejä, jotka saattaisivat rauhoittaa tilannetta", Lindström sanoi.

STTK:n puheenjohtajan Antti Palolan mukaan tänään julkistetut viilaukset eivät poista sitä tosiasiaa, että esitys kohtelisi edelleen työntekijöitä eriarvoisesti sen perusteella, minkä kokoisessa yrityksessä he työskentelevät.

STTK toivoo, että hallitus vetää esityksensä pois ennen kuin tilanne työmarkkinoilla karkaa käsistä. Lindströmin mukaan ollaan "juntturassa" asian kanssa, jos vain esityksen vetäminen pois riittää.

"Koska ei hallitus siihen mene. Me viemme sen eteenpäin", Lindström sanoi.

Palolan mukaan järjestölliset toimet on aloitettu ja ne laajenevat asteittain.

"Tilanne on normalisoitavissa nopeastikin, mutta vain yhdellä tavalla. Hallituksen on vedettävä esityksensä pois", Palola sanoo järjestön tiedotteessa.

Jos näin tapahtuu, STTK on valmis keskustelemaan työllisyyttä parantavista toimista.

"Keskustelu toimista on aloitettava puhtaalta pöydältä", Palola sanoo.

Hallitus aikoo muuttaa irtisanomisperusteita aiemmasta esityksestään poiketen alle kymmenen työntekijän yrityksissä.

Työministeri Lindström sanoi tiedotustilaisuudessa, että aiemmin kaavailtua 20 hengen rajaa kritisoitiin lausuntopalautteessa liian korkeaksi ja se olisi ollut kansainvälisestikin vertaillen korkea.

"Rajan alentaminen ei kuitenkaan muuta esityksen alkuperäistä tarkoitusta, työllistämisen kynnyksen alentamista pienissä yrityksissä. Tällä hetkellä työsuhdeturvaa koskevat säännökset nostavat merkittävästi rekrytointikynnystä erityisesti pienissä yrityksissä. Virherekrytoinnin korjaaminen on kohtuuttoman vaikeaa. Mitä pienempi yritys, sitä suurempi rekrytointiriski", Lindström sanoo.

Henkilöperusteisen irtisanomisen perusteella asetettavaa työttömyysturvan karenssia lyhennetään 90 päivästä 60 päivään. Tämä koskee myös suuremmissa yrityksissä työskenteleviä, joihin irtisanomisperusteiden muutos ei vaikuta.

Lindströmin mukaan hallitus ei missään vaiheessa ole unohtanut työntekijöiden suojelua, vaikka muutosten valmistelu onkin lähtenyt yritysten tarpeista.

"Työmarkkinoista ei tule villiä länttä, eikä työntekijöitä voi jatkossakaan irtisanoa mielivaltaisesti. Esityksemme noudattaa tarkasti perustuslakia ja kansainvälisiä sopimuksia", ministeri Lindström korosti.

Käytännössä säännös voisi tulla sovellettavaksi esimerkiksi silloin, kun työntekijä ei noudata työaikoja, laiminlyö työnantajan määräämiä työtehtäviä tai suorittaa niitä ohjeiden vastaisesti. Irtisanomiseen voisi oikeuttaa myös sellainen työntekijän epäasiallinen käyttäytyminen, joka vaikeuttaa pienen työyhteisön toimintaa.

Irtisanominen olisi mahdollista vasta sen jälkeen, kun työntekijää on ensin varoitettu moitittavasta menettelystä. Työntekijän tilapäinen alisuoriutuminen, vähäiset velvoitteiden rikkomiset tai laiminlyönnit eivät jatkossakaan oikeuttaisi irtisanomista.

Lisäksi hallitus on osana tarjoamaansa kompromissia valmis perustamaan kolmikantaisen työryhmän yt-lain muutosten jatkovalmistelua varten.

Lindström sanoo toivovansa, että hallituksen kompromissiesityksen pohjalta voitaisiin keskustella ja tämä rauhoittaisi tilannetta työmarkkinoilla. Työriita ei hänen mukaansa ole se, mitä hallitus tavoittelee.

Palkansaajajärjestö SAK on jo aiemmin ilmoittanut, että huomisia poliittisia lakkoja ja muita järjestöllisiä toimia ei peruta esitykseen tehtävien viilausten vuoksi, vaan lakihanke pitäisi perua kokonaan.

Hallitus jatkaa kuitenkin esityksen valmistelua ja aikoo antaa sen eduskunnalle marraskuussa.

Suomen Yrittäjät pitää myönteisenä, että hallitus etenee lakihankkeen kanssa.

"Hallitus osoittaa johtajuutta ja toimii, kuten hallituksen kansanvallassa pitää. Ay-liikkeen poliittinen painostus lakkoilemalla on vastuutonta ja kestämätöntä ja vielä asiassa, joka auttaa vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevia", sanoo puheenjohtaja Jyrki Mäkynen.

Yrittäjien mukaan hallituksen alun perin kaavailema 20 hengen raja olisi ollut parempi Suomen kansantaloudelle ja työllisyydelle. Järjestö katso kuitenkin, että ehdotus on tässä tilanteessa kohtalaisen tasapainoinen.

Yrittäjien mukaan lakihanke on tärkeä keino rohkaista pieniä yrityksiä työllistämään enemmän.