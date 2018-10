Syksyn heikko ohrasato nostaa jo viinapullon hintaa

Kotimaisen ohran sato jää tänä syksynä jälkeen tulevan talven tarpeesta. Niukkuus näkyy jo hinnassa: ohra maksaa lähes 200 euroa tonnilta eli ainakin neljänneksen viime talvea enemmän.

MT:n laskelman mukaan ohran kallistumisen siirtäminen täysimittaisena Koskenkorva-pullon hintaan tekisi noin kuuden sentin korotuksen 0,7 litran pullon myyntihintaan. Pullo 38-prosenttista Kossua maksaa Alkossa nyt 18,84 euroa.

Koskenkorvan valmistaja Altia kertoo saaneensa toistaiseksi riittävästi kotimaista ohraa, mutta on huolissaan kilpailukyvystään. Myös tuontiohran hinta on nousussa, ja tehtailla on testattu muun muassa vehnää etanolin raaka-aineena. Teollisuuskäyttöön on tuotu etanolia ulkomailta.

Ohraakin enemmän Kossupullon hintaa nostaa alkoholivero, jonka 30 miljoonan euron korotuksesta ensi vuodenvaihteessa hallitus tiedotti torstaina. Viinien veroa korotetaan 3,7, oluen 2,7 ja väkevien 2,0 prosenttia. Verovaikutus Koskenkorva-pulloon on suoraan laskettuna 38 senttiä, joten yhdessä ohran kanssa pullo kallistuisi 44 senttiä.