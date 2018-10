HS: SDP:n Rinne haluaa vähentää hakkuita – MTK:n Tiirola patistasi hänet Ruotsiin entisen demaripääministeri Perssonin metsäoppiin

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne vähentäisi metsien hakkuita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, Helsingin Sanomat kirjoittaa.

”Asian­tuntijoiden arvio on, että hakataan liian paljon suhteessa hiilinieluun. Se tarkoittaa sitä, että puun käyttöä kertakäyttötuotteisiin ja polttoaineisiin pitää uudelleen harkita", Rinne sanoi Helsingin Sanomille.

SDP on Ylen mielipidemittauksen mukaan suurin puolue. Sen kannatus on 22,6 prosenttia. Se on 3,7 prosenttiyksikköä kakkosena olevaa kokoomusta korkeampi ja SDP:stä ennakoidaan seuraavaa pääministeripuoluetta. Ylen mukaan Rinne opiskelee jo pääministeriksi.

Myös vasemmistoliitto ja vihreät ovat SDP:n kanssa samoilla linjoilla.

MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola twiittaa, että Rinteen voisi lähettää metsäoppiin Ruotsin sosiaalidemokraattien hoiviin.

"Pitäisikö meidän demarijohtaja lähettää Ruotsin entisen demari pääministerin Göran Perssonin oppiin ennen ensi kevättä? Metsien avulla pitää korvata fossiilisia. Se tuo työtä Suomeen demareillekin", Tiirola kirjoittaa Twitterissä.

Eduskuntavaalit pidetään huhtikuussa.

Persson tunnetaan vastuullisen metsänhoidon kannattajana.

"Metsää pitää käyttää. Liian monet ajattelevat, että tärkeintä on suojella metsää. Emme saa antaa siinä asiassa periksi. Metsätalouden kannattavuuden pitää kohentua, jotta voimme taistella ilmastonmuutosta vastaan", hän sanoi Vaasassa toukokuussa MT 2.5.

Lue myös:

Metsätalous pelastaa ilmaston, uskoo demari Göran Persson