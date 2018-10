Keskustan Mauri Pekkarinen kertoo olevansa valmis eurovaaliehdokkaaksi

Kansanedustaja Mauri Pekkarinen (kesk.) kertoo olevansa valmis lähtemään ehdolle eurovaaleihin, jos puolue asettaa hänet ehdokkaaksi. Hän kertoi asiasta tiedotustilaisuudessaan eduskunnassa.

Ajatusprosessi oli haastava, Pekkarinen sanoi. Hänen perheensä suhtautuu valintaan myönteisesti. Tämän lisäksi Pekkarinen kertoo kuulostelleensa kentän tuntoja.

Syyskuussa Pekkarinen ilmoitti, ettei aio ehdolle kevään eduskuntavaaleissa. Tällöin hän sanoi, ettei 40-vuotisen eduskuntauran päättämiselle ole yhtä erityistä syytä, vaan monet pienet asiat käänsivät vaakakupin luopumisen kannalle.

Pekkarinen on eduskunnan ensimmäinen varapuhemies. Hänet valittiin eduskuntaan vuonna 1979. Hän on toiminut useaan otteeseen ministerinä, muun muassa elinkeino- ja sisäministerinä. Koulutukseltaan Pekkarinen on yhteiskuntatieteiden maisteri. Pekkarinen täytti vastikään 71 vuotta.