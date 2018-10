Reserviläiset tyytyväisiä ampuma-aselakiin

Valtioneuvosto hyväksyi kokouksessaan tänään torstaina esityksen ampuma-aselaista. Kyse on EU:n ampuma-asedirektiivin täytäntöönpanosta. Pitkään valmisteltu lakiesitys herätti paljon keskustelua reserviläisten keskuudessa, koska prosessin aikaisemmissa vaiheissa esitettiin merkittäviä, EU:n asedirektiiviin sisältymättömiä rajoituksia nykyiseen ampumatoimintaan.

"Ampumaharrastajien ja -järjestöjen sekä ministeriöiden ja poliittisten päättäjien yhteistyöllä lakiesitystä saatiin muutettua niin, että reserviläisten monipuolinen ampumatoiminta voi jatkua liki entiseen tapaan. Aselakiin vaikuttaminen on ollut yksi viime vuosien tärkeimmistä edunvalvontatehtävistä. On hienoa huomata, että perustellut näkemyksemme reserviläisten ampumatoiminnan merkityksestä maanpuolustuksellemme on ymmärretty", toteaa Suomen Reserviupseeriliitto RUL:n puheenjohtaja Mikko Halkilahti.

Reserviläisten ampumatoiminnan kannalta lakiesityksen tärkeimpiä asioita ovat muun muassa yhteisöluvat ja reserviläispoikkeus. Lakiesityksen mukaan edelleen on mahdollista saada A-luokan ampuma-aseille (tyypillisesti puoliautomaattiaseet normaalikokoisilla lippailla) yhteisölupia.

Ampumaurheilukoulutukseen lupia voidaan jatkossakin myöntää yhteisöille tai säätiöille, jotka järjestävät näillä aseilla koulutusta. Näin ollen esimerkiksi reserviläisyhdistykset voivat saada lupia sovelletun reserviläisammunnan koulutusta varten.