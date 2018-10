Pääministeri hyväksyy poliittiset lakot, mutta: "Eduskuntaa vastaan ei pitäisi kapinoida"

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) hyväksyy poliittiset lakot eikä lähtisi rajoittamaan niitä. Lakkoaseen käyttämistä pitäisi kuitenkin harkita erityisen tarkasti, jos sillä pyritään vaikuttamaan demokraattisesti valitun eduskunnan päätöksiin.

Sipilä otti asiaan kantaa Ylellä.

Irtisanomislaki ja ay-liikkeen poliittiset lakot veivät pääosan sunnuntain pääministerin haastattelutunnista, joka tuli tällä kertaa ennätyslämpimästä Oulusta.

Sipilä yllätti ay-väen ja myös muut torstaina ja kertoi hallituksen antavan irtisanomislaista tiedonannon eduskunnalle tiistaina. Äänestykset ovat keskiviikkona. Asian läpimenoa pidetään todennäköisenä, sillä hallituspuolueilla on enemmistö eduskunnassa.

Sipilän mukaan olisi erikoista, jos eduskunta päättää keskiviikkona, että lain valmistelua jatketaan ja sen jälkeen poliittisia toimia jatkettaisiin eduskuntaa vastaan.

Sipilän mukaan poliittisia lakkoja saa olla ja niitä voidaan järjestää, sillä ne ovat osa demokratiaa. Sen sijaan kun eduskunta on lausunut jotain, sitä vastaan lakkoilemisessa kynnyksen pitää olla erityisen korkea.

"Eduskuntaa vastaan ei pitäisi kapinoida."

Pääministerin mielestä keskustelu on mennyt päälaelleen. Mahdollisen lakimuutoksen jälkeenkin vaaditaan erittäin painavat syyt irtisanomiselle.

Mikroyrityksistä on tullut selkeä viesti, että irtisanomiskynnys vaikuttaa työllistämiseen. Sipilä ei osannut sanoa, paljonko uusia työpaikkoja irtisanomiskynnyksen alentaminen tuo, mutta asiasta saaduissa lausunnoissa on todettu, että vaikutus on positiivinen.

Sote-uudistus etenee Sipilän mukaan niin, että se ehditään käsitellä tämän eduskunnan aikana. Maakunnista on tullut erittäin paljon palautetta ja sieltä on laaja yhteisymmärrys uudistuksesta. Yhtään lisää viivytystä ei haluta.