Helsingin Sanomien gallup: SDP jatkaa suosituimpana puolueena, vihreiden kannatus murenee yhä

SDP jatkaa suosituimpana puolueena, kertoo Helsingin Sanomien gallup. SDP:tä äänestäisi nyt 22 prosenttia vastaajista, mikä on 0,6 prosenttiyksikköä enemmän kuin HS:n viime kuun kyselyssä.

Kokoomus on yhä selkeä kakkonen, sen kannatus on 19,6 prosenttia. Keskusta on 15,7 prosentin kannatuksellaan kolmossijalla.

Vihreiden pitkään jatkunut laskusuunta ei näytä pysähtymisen merkkejä. Nyt sen kannatus oli 12 prosenttia, kun se syyskuussa oli 12,9 prosenttia.

Kyselyn toteutti Kantar TNS ja siihen haastateltiin yli 2 300 ihmistä. Virhemarginaali on suurimpien puolueiden kohdalla noin kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.