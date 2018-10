Nordean rahanpesuepäilyt painavat pankin osaketta pörssissä – Suomen viranomaiset odottavat vielä ilmoitusta

Nordeaan kohdistuvat uudet rahanpesuepäilyt painoivat pankin pörssikurssia reippaaseen laskuun keskiviikkona. Kurssi oli illansuussa yli neljä prosenttia pakkasella.

Ilmoituksia Pohjoismaiden viranomaisille on tehnyt Hermitage Capital Management -rahasto, jonka mukaan rahanpesuepäily koskee noin 150 miljoonan euron varoja 365 tilillä Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Rahaston ilmoituksen mukaan epäilyttäviä tilisiirtoja on Nordean tileillä tapahtunut vuosien 2007 ja 2013 välillä.

Rahaston perustajan Bill Browderin mukaan Nordean tileiltä havaittujen varojen alkuperä on Venäjällä. Tekemässään ilmoituksessa Browder pyytää rahanpesusta Pohjoismaiden vastaavia viranomaisia tutkimaan tapausta.

Ruotsissa ilmoitus oli tavoittanut syyttäjänviraston, mutta Suomessa sitä jäätiin keskiviikkona vielä odottamaan. Keskusrikospoliisista (KRP) kerrottiin STT:lle, ettei se virka-ajan kuluessa ollut saanut Nordeaa koskevaa rahanpesuilmoitusta. Rahanpesun tutkintaa tekee Suomessa KRP:n rahanpesun selvittelykeskus. Finanssivalvonta pitää vuorostaan huolta siitä, että pankeilla ja muilla toimijoilla on käytössään rahanpesun ehkäisyyn tarvittavat menetelmät ja ohjeistukset.

Browder on tunnettu Kreml-kriitikko, ja hän on toistuvasti nostanut esille Venäjän korruptiota ja talousrikollisuutta. Hänen rahastonsa asioita hoitanut asianajaja Sergei Magnitski kuoli epäselvissä oloissa tutkintavankeudessa Venäjällä 2009 syytettyään Venäjän sisäministeriötä laajasta veronkierrosta. Yleinen oletus on, että Magnitski hakattiin kuoliaaksi vankilassa.

Edesmenneen Magnitskin mukaan sai nimensä Yhdysvalloissa voimassa oleva Magnitski-laki, joka kieltää ihmisoikeusrikoksiin syyllistyneiltä venäläisiltä pääsyn Yhdysvaltoihin ja mahdollistaa heidän varojensa jäädyttämisen.

Hermitage Capital Management vinkkasi taannoin myös Danske Bankin Viron-yksikön epäillystä rahanpesusta. Jupakan tutkimukset ovat käynnissä monessa maassa, ja pankki kertoi keskiviikkona niiden alkaneen myös Ranskassa.

Nordea kertoo olevansa tietoinen rahaston tekemistä ilmoituksista, mutta muutoin konserni pysytteli niukkasanaisena tapauksesta.

"Aina kun havaitsemme epäilyttäviä tilitapahtumia, raportoimme niistä viranomaisille, jotka päättävät jatkotutkimuksista. Pankkisalaisuutta koskevien lakisääteisten vaatimusten vuoksi emme voi kommentoida yksittäisiä asiakkaita", Nordean laatimassa kannanotossa sanotaan.

Nordea sanoo viime vuosina tehneensä merkittäviä investointeja rahanpesun ja muun talousrikollisuuden estämiseen kaikissa toimintamaissaan.

Helsingin Sanomien mukaan rahanpesuepäilyt koskisivat myös kylpyhuonetuotevalmistaja Orasta. Lehden mukaan Oras olisi vastaanottanut reilun miljoonan dollarin edestä varoja.