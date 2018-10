Brexit-sovun maali siirtyy kauemmas – "Sopimukseton brexit olisi katastrofi"

EU-maiden johtajien brexit-­kokous päättyi myöhään keskiviikkona ilman edistysaskelia. Britannian pääministeriltä Theresa Maylta ei tullut paljon odotettuja uusia ratkaisu­ehdotuksia illallispöytään.

Neuvotteluita jatketaan, vaikka aikataulu on tiukka. Lopullinen takaraja EU:n ja Britannian tulevan suhteen löytymiselle paukkuu marras–joulukuussa. Silloin sekä Britannian parlamentti että EU:n parlamentti saavat kolmen kuukauden käsittelyajan sovulle ennen kuin maalikuussa häämöttävä exit-päivä koittaa.

EU:n brexit-neuvottelija Michel Barnier on ehdottanut Britannian EU-eron siirtymäkauden pidentämistä vuodella, kertoo uutistoimisto AFP. Siirtymäkauden aikana kauppa EU:n ja Britannian välillä toimisi nykyisin säännöin, mutta Britannian maksut EU-budjettiin jatkuisivat.

Britannian mukaan neuvottelujen loppuunsaattaminen vielä tänä vuonna on mahdollista. Valtaosa sovusta on jo neuvoteltu valmiiksi. Britanniaan kuuluva Pohjois-Irlanti on kuitenkin ollut Britannian ja EU:n tulevan suhteen kipupiste.

Britannian EU-eron eli brexitin pelätään sotkevan Euroopan elintarvikemarkkinoita. Mahdolliset markkinahäiriöt tulisivat näkymään myös Suomessa varsinkin silloin, jos tuloksena olisi sopimukseton brexit.

Jos brexit toteutuu ”pehmeänä”, Britannia pysyy EU:n tulliliitossa ja sisämarkkinoilla. Jos sopua ei synny, muodostuu ”kova brexit”, joka tekee Britanniasta kokonaan irrottautuneen saarivaltion.

Kovan brexitin rajoitukset tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen iskisivät erityisesti maito- ja liha­sektoreille.

”Sopimukseton brexit olisi EU:n ja Britannian maanviljelijöille ja yrityksille katastrofi. Brexit vaikuttaa vakavasti sellaisiin tuotteisiin, jotka ovat jo viime vuosina joutuneet kärsimään monien kriisien vuoksi. Näitä ovat hedelmät ja vihannekset sekä liha- ja maitotuotteet”, EU:n tuottajia edustavan Copa-­Cogecan pääsihteeri Pekka Pesonen kertoo.

Pesonen muistuttaa, että erosopimukseen olisi sisällytettävä tarpeelliset siirtymäjärjestelyt kauppaan liittyvien häiriöiden, epävarmuuden ja lisäkustannusten välttämiseksi.

Markkinahäiriöt riippuvat pitkälti siitä, millaisia rajoitteita brexit tuo tuleviin kauppa­suhteisiin. Viennin kannalta kriittisimmät muuttujat koskevat kauppasuhteiden byrokratiaa, kuten rajatarkastuksia ja -muodollisuuksia sekä tullimaksuja.

”Siirtymäkausi on välttämätön, jotta Britannia voi valmistautua hyvissä ajoin muutoksiin. EU:n ja Britannian tulisi löytää tullijärjestely, joka edesauttaa kitkatonta kauppaa ja säilyttää EU:n sisämarkkinoiden toiminnan”, Pesonen sanoo.

Lue myös:

Brexitistä odotetaan päätöksiä – Britannia saamassa lisäaikaa sovun löytymiseen