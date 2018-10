Presidentti Sauli Niinistö syyttää EU:ta heikkoudesta

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mielestä Euroopan unionilla on kiire, mikäli se mielii päästä takaisin maailman kartalle. Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa Niinistö pitää vakavana asiana, ettei EU:ta nyt näy niissä pöydissä, joissa maailman asioista ja tulevaisuudesta päätetään.

”Olemme nähneet, että Kiina, USA ja Venäjä pyörittävät nyt tätä palloa. Jos jossain päin maailmaa on kriisi, nämä kolme maata eri kombinaatioissa sitä tuntuvat olevan ratkaisemassa, ja EU on ikään kuin pudonnut pois pöydistä.”

EU:ssa on Niinistön mielestä ollut vallalla vuosituhannen vaihteen tunnelma, jossa maailma nähdään kauniina, ja EU edistää kauniita ja hyviä asioita.

”Nämä ovat tietenkin hyviä tavoitteita, mutta edistääkseen hyvää, pitää olla itse vahva. Koska maailmassa on myös pahaa, pitää olla lujuutta, jos aikoo olla mukana keskustelussa ja johtamassa sitä mitä maailmassa tapahtuu.”

”Jos haluaa saada aikaan hyvää, pitää olla vahvuutta, ja sitä vahvuutta EU:n pitää nyt rakentaa”, Niinistö painottaa.

Presidentin mukaan EU:ssa ollaan kuitenkin heräämässä maailman muutokseen.

”Pitää olla myös puolustuskyvykkyyttä. EU:n pitää pystyä huolehtimaan enemmän omasta turvallisuudestaan. Se sanoma on nyt mennyt yleisesti läpi, ja se on hyvä asia.”

”Mitä enemmän EU pystyy osoittamaan ulospäin tämänkin tyyppistä vahvuutta, sitä paremmin EU:n hyvä sanoma saa kuulijoita.”

Niinistö ei lähde arvioimaan muutama viikko sitten Airistolla tehtyä poliisioperaatiota, mutta hänen mielestään myös suomalaisten pitää seurata tarkasti, mitä milloinkin tapahtuu.

Hän muistuttaa, että arkaluontoisia kohteita ei ole ainoastaan puolustusvoimilla.

Suomalainen yhteiskunta on avoin, mutta sen puolustaminen vaatii Niinistön mielestä tarvittaessa lujuutta.

”Pelkkä avoin avoimuus on haavoittuvaista tässä maailman menossa.”

Niinistö luottaa, etteivät erilaiset vaikuttamisyritykset pure sellaisenaan suomalaisiin.

”Meillä on hyvin vahva suomalainen identiteetti, ja olemme oppineet myös epäilemään. Sen kyvyn säilyttäminen on erittäin tärkeää”, presidentti toteaa.

Mustan hiilen ongelma pohjoisille jäätiköille voi ensi keväänä johtaa arktisten maiden huippukokoukseen. Se tarkoittaisi myös presidenttien Trump ja Putin uutta tapaamista – ja mahdollisesti jälleen Suomessa.

Presidentti Sauli Niinistö näkee kokouksen tarpeellisena, mutta hänen mielestään on jo tekojen aika.

”Pääasia ei ole mikään tapaaminen tai Trumpin ja Putinin tänne tulo, vaan se, että sekä Washingtonissa ja Moskovassa että muissa arktisen alueen pääkaupungeissa otetaan sanoma vakavasti.”

Presidentin mukaan musta hiili on vain yksi ja ehkä helpoimmin torjuttavissa oleva osatekijä arktisen ympäristön ongelmassa.

”Minulla on ajatuksena, että kaupataan yhden konkreettisen asian kautta kokonaisuutta, kuinka välttämätöntä on torjua arktisen alueen menetys”, Niinistö kertoo.

Viime viikolla julkistettua kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raporttia Niinistö pitää synkkänä luettavana.

”Tulevaisuudenkuva, jota ollaan rakentamassa, ei ole valoisa. Ihmiskunnalle tulee kiire suojata itseään, joten toimeen on tartuttava.”

Presidentti huomauttaa, että Suomessa hallitus on asettanut tavoitteet päästövähennyksille. Nyt on etsittävä keinot, miten tavoitteisiin ylletään.

”Samalla täytyy tietysti muistaa, että Suomi on pieni tekijä. On tärkeää, että mekin teemme, mutta vähintään yhtä tärkeää on, että me vaadimme muita tekemään – erityisesti niitä, jotka vielä enemmän kokonaisuuteen vaikuttavat.”

Maaseudulla ja maataloudella on Niinistön mukaan merkittävä rooli Suomen varautumisessa ilmastonmuutokseen.

”Sain aikoinaan vähän kritiikkiäkin kun korostin, että on äärimmäisen tärkeää, että Suomessa säilyy kyky tuottaa elintarvikkeita. Se näyttää muodostuvan yhä nopeammin yhä tärkeämmäksi, jos ajatellaan ilmastonmuutosta.”

Ilmastonmuutos voi Niinistön mukaan jatkossa vaatia Suomelta kykyä myös lisätä ruuantuotantoaan. Hän myös luottaa kyvyn löytyvän.

”Tapasin tässä hiljattain nuoria tuottajia. Siellä oli melkoista henkeä. Sukupolvenvaihdoksia tehdään. Nuori väki on ottanut tekniikkaa uudella tavalla käyttöön ja selvästi vetää yrityksiään yritysmaailman lainalaisuudet hyvin tuntien. Olin aika ilahtunut, kun tätä sanomaa kuulin”, presidentti kertoo.

Presidentti Sauli Niinistön koko haastattelu päivän Maaseudun Tulevaisuudessa.