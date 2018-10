Presidentti Sauli Niinistö: Nuorten syrjäytyminen on vaarallinen ilmiö

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on varsin tyytyväinen siihen, miten suomalaisilla tällä hetkellä menee. Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa Niinistö nostaa kuitenkin yhden huolen ylitse muiden.

"Se on syrjäytyminen, jota nuorten keskuudessa tapahtuu. Se on vaarallinen ilmiö, ja siinä suhteessa tietenkin on paljon tehtävää."

Niinistö nosti ongelman keskusteluun jo ensimmäisen presidenttikautensa alussa. Hän vetosi miettimään, mitä itse kukin voisi tehdä nuorten hyväksi.

Presidenttinä Niinistö ei pitänyt sopivana esittää vaatimuksia julkisen rahan käytöstä.

"Se olisi ollut hyvin syvää puuttumista sisäpolitiikkaan. Vaatia, että rahaa tänne lisää", hän muistelee.

"Kritisoitiin, että tämä on nyt sitten hyvän tahdon varassa olevaa politiikkaa."

Niinistö kokee kuitenkin saaneensa jälkikäteen pientä hyvitystä. Yhteisvastuu on nostettu esiin myös mediassa.

"Meni kaksi vuotta. Yle alkoi pyörittää ohjelmaa: Mitä sinäkin voisit tehdä nuorten hyväksi? Siinä vaiheessa minulla kävi vähän sisäistä hymyä."

"Ja valtakunnan päälehti, joka myöskin oli ollut varsin kriittinen, kysyi muutama vuosi sitten: Mitä me kaikki voisimme tehdä vanhusten hyväksi?"

Niinistön ajattelu kumpuaa nuoruuden kokemuksista suomalaisessa kyläyhteisössä.

"Lauantaisin kokoonnuttiin johonkin kylän taloon. Kaikki olivat tasavertaisina mukana ja puhuttiin kuka tarvitsee mitäkin apua ensi viikolla tilallansa. Siten sovittiin porukalla mihin apuja mennään antamaan."

Presidentin mukaan on tärkeää, että julkinen sektori hoitaa oman roolinsa jokaista suomalaista kohtaan.

"Mutta ei julkinen sektori voi olla se läheinen, joka ojentaa auttavan kätensä. On äärimmäisen tärkeää, että meillä säilyy yhteisöjä, joissa tunnetaan toisen tarpeet ja autetaan, koska tiedetään, että minäkin saan ehkä tarvittaessa apua.”

Niinistön mukaan Suomessa on varsin suosittua olla huolissaan, että eriarvoisuus kasvaa. Hän huomauttaa, että kansainväliset vertailut eivät tue väitettä – eivät tasa-arvon, eivätkä tuloerojen kannalta.

"Suomihan on niissä kai miedoin ainakin kehittyneistä maista, puhumattakaan kehitysmaista, joissa tuloerot ovat valtavia."

Suomi on menestynyt erilaisissa mittauksissa. Jos niistä tehtäisiin yhteenveto, olisi Suomi Niinistön mielestä lähellä maailman ykköspaik­kaa. Monet asiat ovat mitattavissa, mutta osa kysytään suoraan kansalaisilta.

"Siitä joutuu toteamaan sen että suomalaiset ovat sittenkin suhteellisen tyytyväisiä elämäänsä tai ainakin tyytyväisempiä kuin muualla maailmassa keskimäärin ollaan. Se on tietysti hyvä asia."