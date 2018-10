Lakkoilu alkaa sahoilla ja vaneritehtailla ensi viikolla: "Jos ei riitä, joudumme siirtymään muihin sektoreihin"

Teollisuusliiton lakot laajenevat ensi viikolla, päätti liiton hallitus perjantaina. Lakkoja on puutuote- ja erityisaloilla eli muun muassa sahoilla ja vaneritehtailla torstaista lauantaihin. Lakossa on noin 7 000 työntekijää ja yhteensä noin 90 toimipaikkaa eri yrityksistä.

Teollisuusliiton hallitus päätti myös, että ensi viikkoa seuraavien kahden viikon aikana kiristyviä painostustoimia mahdollisesti jatketaan ja työtaisteluiden piiriin tulee työpaikkoja liiton muilta aloilta.

"Kemian sektorille ja teknologiasektorille tulee toimenpiteitä, mutta niistä informoidaan sitten, kun niiden aika on. Tässä vaiheessa emme vielä kerro, mitä seuraavat toimet ovat, mutta päätökset myös niistä on tehty", Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoi tiedotustilaisuudessa.

Aallon mukaan lakot päätettiin aloittaa puutuote- ja erityisalojen sektoreista ilman sen syvällisempää harkintaa.

"Toivomme, että se riittää, mutta jos ei riitä, joudumme siirtymään muihin sektoreihin."

Lakkojen syynä on liiton mukaan se, että maan hallitus jatkaa itsepäisesti niin sanotun irtisanomislain valmistelua, vaikka lain ei edes uskota tuovan työllisyyttä lisääviä vaikutuksia muassaan.

"On mielenkiintoista nähdä, miten pitkälle hallitus on valmis menemään miellyttääkseen pientä hurmoshenkistä yrittäjäporukkaa, jonka keskeinen tavoite on ay-liikkeen lyöminen maan rakoon."

Liiton vaatimus on muiden ammattiliittojen lailla, että maan hallitus vetää irtisanomislain valmistelusta pois ja aloittaa neuvottelut keskusjärjestöjen kanssa puhtaalta pöydältä.

Aalto peräänkuuluttaa hallitukselta myös rahtusta kunnioitusta palkansaajaliikettä kohtaan. Hänen mukaansa liitto myöntää työntekijöille lakkoavustusta sata euroa per päivä.

Aiemmin tänään Teollisuusliitto ilmoitti irtisanovansa kilpailukykysopimukseen liittyvän työajan pidennyksen syksyllä 2016 sovituista työehtosopimuksista. Tämä tarkoittaa, että viidellä liiton sopimusalalla ei enää vuonna 2020 tehdä kikyssä määriteltyä 24 tunnin mittaista lisätyötä.

"Työajan pidentämistä koskeva sopimus irtisanottiin teknologiateollisuudessa, auto- ja konealoilla, pelti- ja teollisuuseristysalalla, malmikaivoksissa sekä teknisessä huollossa ja kunnossapidossa", kertoo liitto tiedotteessaan.

Näillä aloilla työskentelee reilut 100 000 työntekijää. Työajan pidennyksestä sovittiin näillä aloilla lisäpöytäkirjalla, joka on ensimmäisen kerran irtisanottavissa päättymään ensi vuoden lopussa.

Teollisuusliitto kertoo toimittaneensa tänään irtisanomisilmoitukset asianomaisille työnantajaliitoille.

Liiton mukaan nyt tehty irtisanomisilmoitus ei koske Teollisuusliiton muita sektoreita eikä sopimusaloja, sillä niissä työajan pidentämisestä on sovittu suoraan työehtosopimuksissa. Liiton tavoite on poistaa niiden osalta työajan pidennys seuraavissa työehtosopimusneuvotteluissa.

Teknologiateollisuuden Minna Helle sanoo, että Teollisuusliiton ilmoitus tuli ikävänä yllätyksenä. Ilmoituksen ajankohta loukkaa hänen mukaansa neuvottelukulttuuria. Helle sanoo tiedotteessa, että Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuus ovat sopineet arvioivansa tulevana talvena työajan pidentämisen vaikutuksia alan yritysten kilpailukykyyn ja työllisyyteen ja tekevänsä tarvittavat johtopäätökset seuraavalla neuvottelukierroksella ensi vuonna.

Teknologiateollisuus toivoo edelleen irtisanomiskiistaan pikaista ratkaisua.

"Tilanne työmarkkinoilla on kestämätön. Ylityökiellot ja lakot ovat aiheuttaneet ja aiheuttavat suuria menetyksiä, ja pitkittynyt kiista heikentää jo työmarkkinasuhteita", sanoo Helle tiedotteessa.

Aiemmin Teollisuusliitto on järjestänyt ylityökieltoja sekä vuorokauden mittaisen lakon vastustaakseen lakia, joka heikentäisi irtisanomissuojaa pienissä yrityksissä.

Ammattiliitto Pro aloittaa 25. lokakuuta eli ensi viikon torstaina kolmen vuorokauden työnseisauksen erikseen nimetyissä yrityksissä kolmella sopimusalalla. Mekaanisessa metsäteollisuudessa, puusepänteollisuudessa sekä tekstiili- ja muotialalla aloitettava seisaus koskee noin 500–1 000:ta toimihenkilöä.

Pro kertoi jo aiemmin tänään aloittavansa paperiteollisuuden toimihenkilöiden ylityökiellon ensi viikon torstaista alkaen. Kielto on voimassa 18. marraskuuta asti. Paperiteollisuudessa on yli 2 000 prolaista asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Myös toimihenkilöliitto ERTO kertoo julistaneensa vuoronvaihtokiellon yksityiselle sosiaali- ja terveyspalvelualalle. Kahden viikon vuoronvaihtokielto alkaa ensi maanantaina aamukuudelta ja päättyy seuraavan viikon sunnuntaina 4. marraskuuta ennen puoltayötä.

ERTO:n mukaan kielto perustuu jäsenkyselyyn, johon vastanneista 80 prosenttia kannatti painostustoimia hallituksen aikeita vastaan.

Ensi viikon alussa julkisten ja hyvinvointialojen JHL järjestää kaksipäiväisen poliittisen lakon lakihanketta vastustaakseen. Sen odotetaan näkyvän muun muassa koulujen, päiväkotien ja vanhuspalveluiden ruokapalveluissa sekä kuntien liikuntapalveluissa.

Maan hallitus sai aiemmin tällä viikolla eduskunnan tuen työllisyyspolitiikalleen luottamusäänestyksessä, mutta ay-liike on painottanut, ettei järjestetyllä äänestyksellä ole mitään vaikutusta vastatoimiin.

Ay-liike on ilmoittanut vastatoimien loppuvan vain, jos hallitus luopuu hankkeesta kokonaan.