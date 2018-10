Metsäteollisuus: "Ammattiliittojen toiminta on vastuutonta, on aika rajoittaa poliittisia lakkoja"

Metsäteollisuus ry paheksuu ensi viikon lakkojen jatkamista ja laajentamista. Teollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro ovat ilmoittaneet järjestävänsä torstaina alkavan kolmipäiväisen työnseisauksen, joka kohdistuu lähes yksinomaan metsäteollisuuden yrityksiin.

Lisäksi Ammattiliitto Pro ilmoitti paperiteollisuuden toimihenkilöiden kolmiviikkoisesta ylityökiellosta.

"Metsäteollisuus on täysin kiistan ulkopuolinen, mutta maksaa lakkojen laskut. Ammattiliittojen toiminta on vastuutonta, ja nyt on aika rajoittaa poliittisia lakkoja", sanoo Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen.

Metsäteollisuudessa laajenevat lakot johtavat taloudellisiin menetyksiin. Jo toissaviikolla saha- ja levyteollisuudessa ja puusepänteollisuudessa järjestetty vuorokauden mittainen lakko aiheutti metsäteollisuuteen noin kymmenen miljoonan euron menetykset.

"Lakot ja ylityökiellot vaikeuttavat ja keskeyttävät tuotantoa tilanteessa, jossa kysyntä on pysynyt korkealla. Kun yritysten toimituksiin tulee häiriöitä, työtaistelut johtanevat myös asiakkaiden, kauppojen tai tilausten menetyksiin", Pärssinen kuvailee.

"Näin lakkoilu heikentää suomalaisen metsäteollisuuden mainetta."