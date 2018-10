Kauppatapojen direktiivi ristivedossa EU-parlamentissa – Viivyttävästä vastalauseesta äänestetään tänään

Direktiivi ruokaketjun epäterveiden kauppatapojen kitkemiseksi on torstaina Euroopan parlamentin täysistunnon käsittelyssä.

Euroopan parlamentin maatalousvaliokunta hyväksyi lokakuun alussa direktiiviin muutosehdotuksen, jossa myös suuret tavarantoimittajat saisivat suojaa epäterveitä kauppatapoja vastaan. Komissio esitti suojaa vain pk-yrityksille.

Myös jäsenmaiden neuvosto ehdottaa, että soveltamisalaa ei laajenneta suuryritysten välisiin sopimuksiin.

Maatalousvaliokunnan raporttiin on lisätty myös uusia muutoksia viime metreillä. Niissä kauppa ei saisi määrätä laissa säädettyä tiukempia standardeja ympäristönsuojeluun ja eläinten hyvinvointiin. Mukana on kaupan hankintayhteistyön kielto.

"Tulen omalta osaltani keskittymään neuvotteluissa siihen, että EU-oikeuden vastaiset tai jäsenmaiden järjestelmistä poikkeavat esitykset siivotaan pois", Alde-ryhmän direktiiviä neuvotteleva Elsi Katainen (kesk.) sanoo.

Maatalousvaliokunnan kunnianhimoinen kanta on herättänyt eripuraa. Vihreiden ryhmä EU-parlamentissa on esittänyt vastalauseen, jolla esityksen käsittelyä siirrettäisiin myöhemmäksi. Silloin myös kolmikantaneuvotteluita Euroopan komission, neuvoston ja parlamentin välillä ei voitaisi käynnistää sovitun aikataulun mukaan.

Vastalauseesta äänestetään torstaina kyllä/ei-äänestyksellä. Jos enemmistö äänestää vastalauseen kumoamisen puolesta eli "kyllä", kolmikantaneuvottelut alkavat välittömästi.

Jos vastalause menee läpi, maatalousvaliokunnan kanta käsitellään uudelleen marraskuun täysistunnossa. Katainen toivoo, että neuvottelut voidaan aloittaa pian.

"Olen pettynyt siihen, että vihreiden ryhmä haluaa viivyttää direktiivin voimaantuloa tekemällä vastalauseen. Direktiivin toteutuminen on erittäin tärkeää, jotta tuottajien elintasoon negatiivisesti vaikuttavat epäreilut kauppatavat saadaan kitkettyä elintarvikeketjusta", Katainen sanoo.

"On erittäin tärkeää, että aikataulu ei viivästyisi ja pääsemme aloittamaan neuvottelut Itävallan johtaman neuvoston ja komission kanssa jo torstaina. Näin meillä on kaksi kuukautta aikaa yrittää saavuttaa neuvottelutulos tällä kokoonpanolla. Jos aikataulu viivästyy, edessä on joulutauko ja menee aikansa, kunnes uusi neuvoston puheenjohtajamaa Romania pääsee vauhtiin. Silloin on riskinä, että asia venyy seuraavan komission kaudelle", Katainen jatkaa.

Myös MTK on pitänyt tärkeänä, että direktiivi saadaan nopeasti maaliin ilman viivytyksiä. Alun perin kolmikantaneuvottelujen piti alkaa maatalousvaliokunnan kantaan nojaten jo keskiviikkona.

"Direktiiviä on tehty jo 10 vuotta ja nyt jos tilaisuus hukataan, niin menee monta vuotta ennen kuin meillä on seuraava mahdollisuus", MTK:n Brysselin toimiston johtaja Hanna Leiponen-Syyrakki sanoo.

"Aikataulun siirtymisessä on myös riskinä se, että maatalousvaliokunnan mietintöön tehdään lisää muutosesityksiä, jolloin sisältö saattaa muuttua huonompaan suuntaan."

EU:n tuottajia edustava Copa-Cogeca on aloittanut Ranskan Strasbourgissa kampanjan, jossa se kannustaa meppejä äänestämään vastalausetta vastaan.

Sen sijaan Kaupan liitto toivoo direktiiville pidempää käsittelyaikaa. Sen mielestä maatalousvaliokunnan ehdotus tuo turhia rajoitteita kaupankäyntiin.

"Äänestä 'ei' ja anna elintarvikkeiden vapaiden markkinoiden vallita!", Kaupan liiton johtava asiantuntija Janne Koivisto kirjoittaa Twitterissä.

Lue myös:

EU:n kauppajärjestö laittamassa kapuloita epäreiluja kauppatapoja taklaavan esityksen rattaisiin