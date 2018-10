Mepit kirittävät kauppatapojen käsittelyä – Kauppatapoja viivyttävä vastalause kaatui

Europarlamentin jäsenet äänestivät torstaina elintarvikeketjun epäreiluja kauppatapoja taklaavan direktiivin nopean käsittelyn puolesta.

Vihreiden europarlamenttiryhmän perustaman vastalauseen mukaan direktiivin käsittelyä olisi pitänyt siirtää myöhemmäksi mutta mepit äänestivät vastalauseen kumoon. Vastalause kaatui ylivoimaisesti äänin 428–170.

Seuraavaksi epäreiluista kauppatavoista neuvotellaan jäsenmaiden neuvoston, parlamentin ja komission välisissä kolmikantaneuvotteluissa. Parlamentin neuvottelukanta perustuu maatalousvaliokunnan mietintöön.

Epäreilujen kauppatapojen direktiivi on haluttu maaliin mahdollisimman pian. Esimerkiksi MTK:n pelkona on ollut, että valmistelu jää työnsä aloittavan uuden EU-komission työohjelman valmistelun alle eikä valmistu ennen yhteisen maatalouspolitiikan cap-uudistusta.

Komissiolta tulleen direktiivin tavoitteena on tuottajan neuvotteluaseman suojeleminen elintarvikkeiden kaupankäynnissä. Kauppatavoille on haluttu EU-lainsäädäntöä jo 10 vuoden ajan, ja jo kahdessakymmenessä maassa on olemassa kauppatapoja rokottavaa säätelyä.

EU:n komission direktiiviehdotus luettelee kiellettyä epäreilua kaupan käytäntöä, jotka kiellettäisiin pienten ja keskisuurten tavarantoimittajien ja suurten ostajien välisessä elintarvikkeiden kaupankäynnissä. Tavoitteena on luoda sisämarkkinoille suojaa, jolla kielletään kaikkein räikeimmät kaupan rikkomukset.

Europarlamentti haluaa vahvistaa komission ehdottamaa suojaa entisestään. Euroopan parlamentin maatalousvaliokunta hyväksyi lokakuun alussa direktiiviin muutosehdotuksen, jossa myös suuret tavarantoimittajat saisivat suojaa epäterveitä kauppatapoja vastaan.

Lue myös:

EU esittää kauppaa valvovia viranomaisia, sakotusoikeutta ja neuvotteluturvaa tuottajalle – "Tärkeää, että viranomaisella on terävät hampaat"

EU:n kauppatapadirektiivi halutaan laajentaa isoihin yrityksiin – Osa jäsenmaista pelkää lakivalmistelun kaatuvan

Maatalousvaliokunta vaatii epäreilujen kauppatapojen kaitsemista: "Vahva signaali koko Euroopan elintarvikemarkkinoille"