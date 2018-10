Orpo palkansaajajohtajien tapaamisesta: En voi luvata, että ratkaisuja syntyy vielä tänään

Työmarkkinajärjestöt ovat viime päivinä kulisseissa yrittäneet rakentaa vaihtoehtoa, jolla hallitus saataisiin vetämään pois irtisanomisia pienissä yrityksissä helpottavan lakiesityksensä.

Valtiovarainministeri, kokoomusjohtaja Petteri Orpo sanoi iltapäivällä eduskunnassa, ettei voi luvata, että asiaan löytyisi ratkaisu vielä tänään. Orpon mukaan ratkaisun saaminen olisi tärkeää kaikkien suomalaisten kannalta.

Pääministeri, keskustajohtaja Juha Sipilä ei ole halunnut eilen eikä tänään kommentoida työmarkkinatilannetta.

Irtisanomislakikiistassa lämmöt ovat korkealla, ja tänään asiassa voimakkaasti profiloitunut Suomen Yrittäjät löi lisää löylyä omilla rohdoillaan kiistan ratkaisuksi.

Suomen Yrittäjien mielestä hallituksen on tehtävä määrätietoisesti työllisyyttä lisääviä toimenpiteitä, vaikka niitä vastustetaan poliittisin lakoin. Järjestö kannustaa hallitusta edistämään aiottua henkilöperusteisen irtisanomisen helpotusta pienissä yrityksissä. Jos siinä ei voida edetä, Suomen Yrittäjillä on sille kaksi vaihtoehtoa. Paikallista sopimista ponnekkaasti ajaneella Suomen Yrittäjillä on niissä tuttuja teemoja.

Ensimmäinen vaihtoehto on uudistaa työaikalakia niin, että poistetaan sopimisen kiellot järjestäytymättömiltä yrityksiltä ja annetaan niille sama liikkumatila, joka on työnantajaliittoihin kuuluvilla yrityksillä. Samalla pitää Suomen Yrittäjien mielestä mahdollistaa paikallinen sopiminen luottamusvaltuutetun tai koko henkilöstön kanssa myös niissä tapauksissa, joissa yleissitova työehtosopimus määrää osapuoleksi luottamusmiehen.

Toinen Suomen Yrittäjien esittelemä vaihtoehto olisi laajempi työllistämispaketti. Siinä olisi neljä elementtiä, joihin kuuluvat luopuminen takaisinottovelvollisuudesta ja mahdollisuus sopia sunnuntaikorvauksista työntekijän ja työnantajan välillä laista ja työehtosopimuksesta poiketen. Mukana olisi myös mahdollisuus sopia ylityökorvauksista työntekijän ja työnantajan välillä laista ja työehtosopimuksesta poiketen. Neljäntenä elementtinä olisi ensimmäisen sairauspäivän tekeminen palkattomaksi.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen mukaan osa toimenpiteistä olisi toteutettavissa nopeasti eduskunnan toimenpitein, koska työaikalaki on eduskunnan käsittelyssä.

"Osa vaatisi jatkovalmistelua, jonka tämä hallitus voisi käynnistää ja seuraava hallitus saattaa maaliin", Pentikäinen sanoi.

Pentikäinen halusi korostaa sitä, että jos vaihtoehdoista ei päästä sopuun hallituksen on vietävä eteenpäin lainsäädännön arviointineuvoston arvioitavana olevaa esitystä irtisanomisten helpottamisesta aiemman aikataulunsa mukaisesti.

