Li Andersson aikoo päihittää eduskuntavaaleissa siipirikot vihreät – "Olen valmis pääministeriksi"

Auringonlaskun puolueeksi ennustetulla vasemmistoliitolla menee yllättävän lujaa. Puolueen kannatus Ylen mielipidemittauksissa on ollut tänä vuonna keskimäärin 8,8 prosenttia, mikä on korkein luku sitten vuoden 2006.

Vihreiden sekava tilanne hyödyttää vasemmistoliittoa ja puheenjohtaja Li Andersson menestyy erinomaisesti erilaisissa imagomittauksissa. HS:n teettämän tutkimuksen mukaan suomalaiset lähtisivät kaljalle puoluejohtajista mieluiten Anderssonin kanssa.

Vasemmistoliitto kamppailee samoista äänestäjistä vihreiden ja sdp:n kanssa. Anderssonin mielestä vasemmistoliitto yhdistää kilpailijoiden parhaat puolet.

"Äänestäjän ei tarvitse valita kunnianhimoisen ympäristöpolitiikan ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden välillä, koska meiltä saa molemmat. Uskallamme nostaa esiin myös työelämän muutokseen liittyviä kysymyksiä."

Ensi kevään eduskuntavaaleissa vasemmistoliiton tavoite on kerätä yli kymmenen prosentin kannatus. Andersson pitää realistisena mahdollisuutena vasemmistoliiton nousua vihreiden ohi Suomen neljänneksi suurimmaksi puolueeksi.

"Tavoitteemme ovat korkealla kuten kaikilla puolueilla. Se tiedetään suomalaisesta puoluekentästä lähihistorian perusteella, että mikään ei ole mahdotonta."

Touko Aalto vetäytyi tällä viikolla vihreiden johdosta. Onko nyt vasemmistoliiton iskun paikka, kun vihreiden johtajuuskuvio on epäselvä ja kannatus menee alaspäin?

"Vasemmistoliitolla on ollut iskun paikka koko vaalikauden ajan. Meidän tavoitteena on kasvattaa kannatusta omien vahvuuksien kautta, ei muiden ongelmien perusteella. Vasemmistoliitto on Suomen luotettavin pienituloisten puolustaja ja myös johtavin asiantuntijapuolue työelämään liittyvissä kysymyksissä."

Andersson toivoo, että koko punavihreän opposition kokonaiskannatus kasvaisi seuraavissa eduskuntavaaleissa, jotta porvarihallituksen politiikalle saadaan suunnanmuutos.

Vasemmistoliitto haluaa muodostaa punavihreän hallituksen, koska liittoumassa on todennäköisintä saada läpi satsauksia koulutukseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen. Hallitusyhteistyö perussuomalaisten kanssa on poissuljettua, ja myös kokoomus tuntuu epätodennäköiseltä kumppanilta.

Oletko valmis punavihreän hallituksen pääministeriksi?

"Kyllä. Varmaan jokainen puoluejohtaja on valmis pääministeriksi, ja niin pitääkin olla tässä tehtävässä. Kaikki on kuitenkin spekulaatiota, koska olemme vasta menossa eduskuntavaaleihin. Ensisijaiset tavoitteet ovat hyvän vaalikampanjan tekeminen ja ehdokasasettelussa onnistuminen. Sitä kautta kannatuspotentiaali voisi realisoitua."

Anderssonin mukaan Juha Sipilän hallituksella on selkeän oikeistolainen aatemaailma. Hän väittää, että hallituksen tekemistä tulonjakopäätöksistä ovat kärsineet eniten työelämän ulkopuolella olevat pienituloiset suomalaiset.

"Hyödyt ovat menneet valmiiksi hyvätuloisille. Toinen esimerkki on kilpailukykysopimus, joka oli valtava tulonsiirto työntekijöiltä työnantajille. Kolmanneksi esimerkiksi voi nostaa sote-uudistuksen. Siinä julkisesti tuotettu palvelu avataan voittoa tavoittelevien yritysten hoidettavaksi."

Andersson vakuuttaa, että vasemmistoliitto puolustaa voimakkaasti suomalaista maaseutua.

"Aluepolitiikka ja maaseudun puolustaminen on selkeästi yksi ulottuvuus vasemmistoliiton politiikassa. Tämä johtuu osaksi siitä, että vahvimmat kannatusalueemme ovat pohjoisessa: Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa."

Vasemmistoliiton puheenjohtajan mukaan Sipilän keskustavetoinen hallitus ei ole tehnyt hyvää ja johdonmukaista aluepolitiikkaa. Hän ottaa esimerkiksi koulutusleikkaukset, jotka ovat heikentäneet koulutuksen tarjontaa ja laatua maakunnissa.

Andersson kritisoi myös sote-uudistuksen valinnanvapaus-mallia, jonka myötä yksityinen palveluntuotanto keskittyisi väkirikkaille alueille.

"Muilla alueilla sosiaali- ja terveyspalvelut jäävät yhä niukkenevilla resursseilla toimivien maakuntien ja julkisen vallan vastuulle."

Keskustapuolueen perinteiset arvot, kuten sivistys, perusturva ja aluepolitiikka eivät ole Anderssonin mielestä juuri näkyneet tällä vaalikaudella hallituksen painotuksissa.

"Yksityistäminen ja rikkaiden suosiminen vastaavat enemmän kokoomuksen arvomaailmaa. Saattaa toki olla, että keskustan sisällä on tapahtunut aatemaailman muutos."

Kuinka lavea vasen laita on? Onko esimerkiksi konservatiivisella duunarimiehellä tilaa Li Anderssonin vasemmistoliitossa?

"Kaikki, jotka allekirjoittavat meidän poliittiset tavoitteet ja arvot, mahtuvat mukaan. Ei ole väliä, oletko kaupungissa asuva nuori, maaseudulla asuva yrittäjä tai duunaritaustainen eläkeläinen."

Anderssonia ärsyttää identiteettipolitiikka, koska suuret vastakkainasettelut yhteiskunnassa koskevat tulonjakoa. Erityisesti vihreät ja perussuomalaiset painottavat politiikassaan liikaa ihmisten henkilökohtaisia valintoja ja taustoja.

Suomalaisesta duunarista ja maanviljelijästä luodaan Anderssonin mukaan todellisuutta ahtaampi kuva.

"Annetaan kuva, että suomalainen maatalousyrittäjä ei muka välittäisi eläinten hyvinvoinnista tai ilmastonmuutoksen torjunnasta."

Maatalousyrittäjät ja metsänomistajat Andersson näkee yhteistyökumppaneina, jotta Suomessa onnistutaan vähentämään päästöjä ja kasvattamaan hiilinieluja. Kotimainen ruuantuotanto on hänelle isossa arvossa ilmastonmuutoksen torjunnan ja huoltovarmuuden vuoksi.

"Metsänomistajat ja maatalousyrittäjät voivat nousta Suomen kovimmiksi ilmastosankareiksi. Keskeistä olisi sekä vähentää lihantuontia ulkomailta että siirtyä kasvispainotteisempaan ruokaan."

Andersson on itsekin kasvissyöjä. Hän perustelee ruokavaliotaan ilmastovaikutusten lisäksi globaalilla eriarvoisuudella. Vähentämällä lihankulutusta rikkaassa länsimaassa, voi vaikuttaa siihen, että maapallolla riittää ruokaa useammalle ihmiselle.

Puolue kannattaa ruuhkamaksuja pääkaupunkiseudulle, mutta maaseudulla vasemmistoliitto ei halua rokottaa autoilijoita tienkäyttömaksuilla.

"Liikennepoliittisia linjaratkaisuja tehdessä on huomioitava, minkä muotoinen maa Suomi on ja miten ihmiset täällä elävät."

Talojen puulämmitys ei ole Anderssonille iso ongelma. Tärkeämpää on päästä eroon öljylämmityksestä. Kaupunkialueella siirtymä on suhteellisen helppo tehdä koko taloyhtiön voimin.

"Maaseudulla olisin valmis miettimään tukijärjestelmää pienituloisille talouksille, joilla on vielä kotona öljypannu."