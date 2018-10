Hakkuurajoituksia ajava Meidän metsämme -tapahtuma tuomiokirkossa ärsyttää metsänomistajia: "Kirkko on unohtanut viljelemisen"

Evankelisluterilaisen kirkon toiminta hämmentää metsänomistajia. Helsingin tuomikirkon krypytassa järjestetään lauantaina Meidän metsämme -kannanotto, jossa vaaditaan metsähakkuiden rajoittamista. Tapahtuman suojelijana toimii entinen arkkipiispa Kari Mäkinen.

Meidän metsämme -tapahtumassa puhuvat esimerkiksi Greenpeacen Sini Harkki, ympäristötutkija ja pappi Panu Pihkala ja vihreiden kansanedustaja Emma Kari. Tilaisuudessa kuullaan myös metsän surumusiikkia ja maaemon itkua. Metsänomistajien järjestöillä ei ole tilaisuudessa puheenvuoroa.

MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtajan Mikko Tiirolan mukaan tuomiokirkon kryptassa järjestettävä tapahtuma vertautuu Ylen jokamiehenoikeus -kampanjaan. Kummassakin kärki on metsien käytön rajoittamisessa.

"Kirkon näkyvä rooli Meidän metsämme -tapahtumassa hämmentää monia metsänomistajia. Seurakunnissa on jäseninä satojatuhansia metsänomistajia. Monien seurakuntien taloudessa tasaisilla metsätuloilla on iso merkitys ja tapahtumassa on sivuutettu kokonaan metsien sosiaalinen ja taloudellinen rooli", Tiirola sanoo.

Tiirolaa ihmetyttää erityisesti entisen arkkipiispan Kari Mäkisen rooli Meidän metsämme -kannanoton suojelijana. Tiirola pohtii, että tietävätkö kirkonmiehet faktan, että 12 prosenttia Suomen metsistä on erilaisten suojelurajoitteiden piirissä.

"Kymmenys on jo otettu. Metsänomistajat ovat kirkon alkuperäisellä linjalla viljelemässä ja varjelemassa. Nyt viljeleminen on unohtunut kirkolta. Tämä tilaisuus on toteutettu, kuten Ylen kampanja, ilman, että metsänomistajiin on otettu yhteyttä. Jälki on tietysti sen näköistä", Tiirola kritisoi.

Meidän metsämme -tapahtuman järjestäjä Paula Lönnemo kertoo, että tilaisuuteen osallistuu kaksi yksittäistä metsänomistajaa. Metsäkeskukselle on lähetetty kutsu tapahtumaan, mutta organisaatio ei halunnut osallistua.

"Olemme tavallisia kansalaisia, ja koko metsäala on tuntematon ja monimutkainen. Oli aika vaikea hahmottaa, miten tavoitamme metsänomistajat. Lähetimme kutsun myös MTK:lle. Emme etsi vastakkainasettelua vaan vuoropuhelua, miten metsää voidaan hoitaa ja hyödyntää myös ilmastonäkökulmasta", Lönnemo sanoo.

Helsingin tuomiokirkkoseurakunta myönsi alun perin Meidän metsämme -tapahtumalle luvan tuomiokirkon portaiden käyttöön. Viime viikolla tehtiin päätös, että tilaisuus voi olla tuomiokirkon kryptassa, koska sääennustus lupasi lumimyräkkää.

Helsingin tuomiokirkon tuomiorovasti Marja Heltelä painottaa, että kirkko ei ole tapahtuman varsinainen järjestäjä, mutta järjestäjien ja puhujien joukossa on kyllä pappeja.

"Ilmastonmuutos haastaa yhteiskunnan, kirkon ja joka ikisen yksittäisen ihmisen. Jumala antoi meille tehtäväksi viljellä ja varjella luontoa. Ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset ovat niin isoja, että jokainen tarvitaan pohtimaan ja miettimään niitä. Tämä on yksi sellainen foorumi."

Tuomiokirkon portaiden käyttöluvan myöntää joko tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoneuvosto tai kirkkoherra. Heltelän mukaan tilaisuuksien sisältö tarkistetaan, koska seurakunnan tiloissa ei hyväksytä kirkon arvoja loukkaavaa toimintaa.

"Tässäkään tilaisuudessa ei ole kirkon arvoja loukkaavaa sisältöä. On koko maan ja maapallon yhteinen hyvä, että luonnosta pidetään huolta ja metsiä hoidetaan vastuullisesti."

MTK:sta muistutetaan, että suomalainen metsätalous on hyvin vastuullista maailman mittakaavassa.

"Se on rikkaus, että meillä Suomessa on metsiä. Osataanko tässä maailmassa tehdä mitään niin hyvin, että sitä ei voisi tehdä vielä vastuullisemmin ja paremmin", Heltelä vastaa.