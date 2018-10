Sote-valiokunta loppusuoralla mietintöpaketissa – työ jatkuu vielä marraskuun alkupuolellakin

Sote-uudistuksen mietintöpaketin valmistuminen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnasta lykkääntyy edelleen. Käsittelyssä ollaan joka tapauksessa loppusuoralla, sanoi valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) illalla eduskunnassa.

Kiurun mukaan sote-valiokunta on tänään käsitellyt valinnanvapauslakia, ja siinä on vielä edessä viimeinen rutistus.

Valiokunta jatkaa soten käsittelyä reilun puolentoista viikon päästä 6. marraskuuta, sillä ensi viikolla eduskunnassa on istuntotauko.

Sote-uudistuksen läpiviennille eduskunnassa ei ole liiaksi aikaa, sillä eduskuntavaaleihin on alle puoli vuotta. Sote-valiokunnan jälkeen mietintöpapereiden on määrä edetä perustuslakivaliokuntaan.

Puhemies totesi jo torstaina puhemiesneuvoston kokouksessa, että ensi viikon istuntotauon aikana ei tulisi järjestää valiokuntien kokouksia. Valiokunta näyttääkin noudattavan tätä linjausta.

Pyöritys sote-uudistuksen ympärillä ei vaikuta loppuvan hetkeen, sillä hallituksen jättiuudistuksella on edessä vielä monta vaihetta eduskunnassa. Paketin läpiviennille ei ole liiaksi aikaa, sillä eduskuntavaaleihin on matkaa alle puoli vuotta. Eduskunnalla on istuntovarauksia maaliskuun puoliväliin saakka.

Sote-valiokunnan käsittelyn jälkeen mietintöluonnokset ovat etenemässä takaisin perustuslakivaliokuntaan, jossa sote on aiemmin moneen otteeseen kompuroinut. Vielä on täysin epäselvää, millaista palautetta sote-valiokunnan nyt tekeillä olevat mietintöluonnokset saavat perustuslakipunninnassa.

Kun perustuslakivaliokunnan arviot aikanaan valmistuvat, mietintöpaketin on määrä palata vielä lopulliseen käsittelyyn sote-valiokuntaan. Sen jälkeen sote-valiokunnan olisi tarkoitus tehdä lopulliset sote-mietinnöt, joista olisi mahdollista äänestää suuressa salissa.

Hallituksen toiveena oli, että keskeiset sote-lait olisi saatu hyväksyttyä eduskunnassa joulukuussa ja että hallituksen toivomat maakuntavaalit olisi pidetty ensi vuoden toukokuussa eurovaalien yhteydessä. Tämä aikataulu on näyttänyt jo jonkin aikaa hyvin epätodennäköiseltä, vaikka virallisesti hallitus on ollut vaitonainen asiasta.