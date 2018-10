Hanna Halmeenpää vihreiden puheenjohtajavalinnasta: "Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa kaikki on mahdollista"

Vihreiden kansanedustaja Hanna Halmeenpää ei ole lähdössä vihreiden puheenjohtajakisaan. Halmeenpää sanoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että hän ei halua suoraan ottaa kantaa siihen, ketä hän kannattaa puheenjohtajaksi. Hän huomauttaa, että valinnan tekee puolueen valtuuskunta.

"Katsotaan nyt, ketkä kaikki hyvät ehdokkaat meillä on käytettävissä. Ihan varmasti sieltä hyvä puheenjohtaja löytyy", Halmeenpää sanoo.

Halmeenpää ei lähde ottamaan tarkemmin kantaa siihen, millaista puheenjohtajaa hän vihreille toivoo.

"Oli puheenjohtaja kuka tahansa, vihreät tietysti toivovat, että tämän epäselvän tilanteen jälkeen päästään vakauttamaan puolueen tilanne ja palauttamaan myöskin ihmisten luottamus meidän politiikkaan", hän sanoo.

Kansanedustaja ei lähde spekuloimaan, miten monta ihmistä vihreiden puheenjohtajuudesta viikonloppuna tavoittelee.

"Tilannehan on aika poikkeuksellinen. Harvoin, jos koskaan on tällaista tilannetta, että valitaan puheenjohtajaa puoleksi vuodeksi ainakin ensialkuun. Meillähän on puoluekokous ensi kesänä. Vielä harvemmin on tilannetta, että puoluevaltuuskunta valitsee puheenjohtajan. Vihreiden historiassa puheenjohtajan on valinnut aina puoluekokous", Halmeenpää sanoo.

Halmeenpää pitää mahdollisena myös sitä, että puheenjohtajaksi pyrki myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät ilmoita sitä julkisesti. Osa pyrkijöistä voi ilmoittaa aikeensa ainoastaan valtuuskunnan jäsenille.

"Varsinaiset esityksethän tehdään lauantain kokouksessa vasta", hän muistuttaa.

Kansanedustaja ei kuitenkaan pidä todennäköisenä sitä, että puheenjohtaja valittaisiin ehdokkaista, jotka eivät kerro aikeistaan julkisuuteen.

"Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa kaikki on mahdollista", hän huomauttaa.

Puheenjohtajaa valitseva Maaseutu- ja erävihreiden puheenjohtaja Silja Keränen ei aio hänkään lähteä mukaan kilpailuun paikasta vihreiden puheenjohtajana.

"Eiköhän tässä tilanteessa löydy puheenjohtaja muualta", hän sanoo.

Keräsen mukaan siitä huolimatta, että hän on puolueen toiminnassa mukana, puolueen kannalta on parempi, että johtoon valitaan henkilö, jolla on häntä enemmän kokemusta valtakunnan politiikasta.

Omaa suosikkiaan vihreiden johtoon Keränen ei suostu nimeämään. Keränen pohtii vielä, millaisen puheenjohtajan puolue todella tarvitsee.

Tällä hetkellä julkisesti halukkuudestaan vihreiden johtoon on ilmoittanut ainoastaan Outi Alanko-Kahiluoto. Halukkuuttaan harkitsevat vielä ainakin Pekka Haavisto ja Emma Kari.

"Hyvä valinta joka tapauksessa tulee", Keränen uskoo.

Keränen ei halua ottaa kantaa Alanko-Kahiluodon, Haaviston ja Karin välisiin asetelmiin. Keräsen mukaan kaikilla kolmella on puheenjohtajalta vaadittavaa kokemusta ja osaamista.