Eduskunnasta väistyvä Kääriäinen: "Tarvitaan selkeä työnjako eri alueiden kesken"

Eduskunnasta keväällä väistyvä pitkäaikainen iisalmelainen kansanedustaja Seppo Kääriäinen (kesk.) antaa väistyessään seuraavalle eduskunnalle yhden neuvon.

"Neuvon, että rakentakaa te ensi eduskuntavaalien voittajapuolueet ja hallituksenmuodostajapuolueet jonkinlainen sopimus alueiden välisestä yhteistyöstä, jossa vallitsee tasapaino ja jossa tunnistetaan eri alueiden merkitys koko Suomen näkökulmasta. Jokaisella alueella on iso merkitys siinä, miten pärjäämme tässä maailmassa ja sen muutoksessa", Kääriäinen luonnehtii.

Iisalmelaisedustajan mielestä pääkaupungilla, maakuntakeskuksilla, seutukaupungeilla ja erilaisilla maaseutualueilla on kaikilla oma, merkityksellinen roolinsa osana kokonaisuutta.

"On hyvä huomata, että myös maaseuduilla on eroja. On rintamaita, jotka ovat lähellä keskuspaikkoja, hyviä viljelyalueita sekä syrjäisempiä seutuja, joissa metsätalous merkitsee suunnatonta rikkautta kansakunnallemme."

Kääriäinen myös katsoo, että Suomen on kyettävä hyödyntämään uusiutuvia luonnonvarojaan ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

"Suomen on maksimaalisella tavalla vastattava bio- ja kiertotaloudella tähän ilmastohaasteeseen."

Kääriäinen puhui Iisalmen maaseutugaalan iltajuhlassa tänään keskiviikkona.

Maaseutugaala järjestettiin nyt toista kertaa.