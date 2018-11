Brasilian tuore presidentti Jair Bolsonaro aikoo purkaa metsänsuojeluhankkeita – Amazonin sademetsän nimittäminen maailman keuhkoiksi ärsyttää maan asevoimia

Brasilian tuore presidentti, oikeistopopulisti Jair Bolsonaro, 63, tietää maahan uusia aikoja. Työväenpuolue on voittanut neljät edelliset vaalit.

Bolsonaro on antanut useita äärioikeistolaisia kannanottoja: hän on esimerkiksi kannattanut Brasilian köyhemmälle väestölle syntyvyydensäätelyohjelmaa.

Hän on tunnettu myös homovastaisuudestaan.

Yksi syy Bolsonaron suosioon on turvattomuuden tunne, sanoo maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Teivainen on urallaan toiminut asiantuntijatehtävissä Brasiliassa. "Väkivallan voimistuminen synnyttää tilauksen kuria ja järjestystä lupaavalle ehdokkaalle."

Bolsonaro on esimerkiksi luvannut poliisille lisää vapauksia. "Jos poliisi ampuu, hän saisi syytesuojan."

Toinen tekijä on konservatiivisten, protestanttisten ryhmien voimistuminen Brasiliassa. Uskonnolliset ryhmät ovat tärkeitä, sillä he äänestävät yhtenäisesti, Teivainen arvioi.

Katolinen Bolsonaro on jopa ottanut kasteen johtavalta konservatiiviselta protestanttijohtajalta Jordan-joessa, Teivainen mainitsee.

Kolmas tekijä on pettymys työväenpuolueen aikakautena ilmenneeseen korruptioon. "Vaikka Bolsonaro on ollut lähes 30 vuotta kansanedustajana, hän on onnistunut esiintymään politiikan ulkopuolelta tulevana ihmisenä."

Neljäs tekijä on yksityistämislinjan ottaminen. Se on Bolsonarolle, entiselle armeijan kapteenille, poikkeuksellinen kanta. Perinteisesti Brasilian armeijaväki on ollut valtiovetoisen talouspolitiikan kannalla. Se on tuonut armeijalle myös luontaisetuja, kuten anteliaat eläkejärjestelyt.

"Yksityistäminen on saanut osan finanssieliitistä ja sijoittajaista tykästymään häneen aiempaa enemmän."

Ympäristö- ja maatalousministeriön yhdistäminen on välähdellyt tuoreen presidentin puheissa.

"On aika ilmeistä, että taustalla on halu ympäristösäätelyn vähentämiseen ja elinkeinovapauden lisäämiseen."

Brasilia on maatalouden vientimahteja. Maanomistajuus on kuitenkin keskittynyt maassa melko harvoille.

Se on luonut kenties maailman suurimman yhteiskunnallisen liikkeen: maattomien maatyöläisten järjestö MST:n. Sillä on ollut miljoonia jäseniä. Bolsonaro on luvannut kriminalisoida MST:n ja julistaa maanvaltauksia tekevät liikkeet terroristijärjestöiksi.

Maatalouden suuryrittäjille Bolsonaron linja voi olla hyvinkin myönteinen, Teivainen aprikoi.

Soija on Brasilian arvokkaimpia vientituotteita, jonka kysyntä ratkaisee tulevaisuudessa paljon.

Kysyntään voi vaikuttaa myös Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasota. Kiina asetti heinäkuussa Yhdysvalloista tuotavalle soijalle 25 prosentin tullin.

Jää nähtäväksi, luoko soija jännitteitä Yhdysvaltojen ja Brasilian välille.

Entä miten uusi presidentti vaikuttaa ilmastotavoitteisiin? Brasilian Amazonia on nimitetty myös maailman keuhkoiksi.

"Brasilian asevoimat ovat aina suhtautuneet hyvin negatiivisesti Maailman keuhkot -termiin. Se vie symbolisella tasolla Amazonian metsää pois Brasilian suvereenista omistuksesta", Teivainen valottaa.

"Osa brasilialaisista uskoo, että maailmalla on vallalla käsitys, että Amazon kuuluu jollekin kansainväliselle taholle. Amazonin vieminen luonnonsuojelun varjolla pois brasilialaisilta nähdään uhkana."

Sen takia Bolsonaro onkin ilmoittanut, että metsänsuojeluhankkeita tullaan purkamaan. Myös intiaaniheimojen hallintaan luovutettujen metsäalueiden osuutta aiotaan kaventaa.

Se mitä aikeista käytännössä seuraa, on hankala ennustaa. "Jos on huolestunut siitä että sademetsää hakataan, huolestumiselle näyttäisi olevan aihetta."

Toisin kuin Bolsonaro aluksi ilmoitti, ainakaan toistaiseksi hän ei kuitenkaan näytä ajavan Brasilian vetäytymistä pois Pariisin ilmastosopimuksesta.