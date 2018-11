Henna Virkkunen haluaa leikata EU:n maatalous- ja aluetukia

Kokoomuslainen europarlamentaarikko Henna Virkkunen pitää EU:n maatalous- ja aluetukien osuutta EU:n budjetissa liian suurena.

"Nyt juuri neuvotellaan, miten uudistetaan EU:n budjettia 2020-luvulle. Tällä hetkellähän jopa 70 prosenttia budjetista käytetään maatalous- ja aluetukiin. Se on mielestäni aivan liian iso määrä", Virkkunen painottaa.

Henna Virkkusen mukaan EU:ssa on painetta maatalous- ja aluetukien laskemiseen.

"On keskusteltu, että maatalous- ja aluetukien osuus saisi olla korkeintaan noin 60 prosenttia budjetista, mikä on järkevä suunta. Maatalousbudjettia pitää pienentää ja sen sijaan panoksia on lisättävä tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä opiskelijavaihtoon."

Virkkunen sivusi maatalous- ja aluetukiasiaa puhuessaan eurooppalaisista liikenneverkoista Keski-Suomi raiteille -liikennefoorumissa Jyväskylässä tänään maanantaina.