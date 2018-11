Viljelijöille turvattava oikeudenmukaisempi markkina-asema, vaatii meppi Elsi Katainen

Europarlamentaarikko Elsi Kataisen (kesk.) mielestä EU:n maatalouspolitiikan päätavoitteena on oltava se, että maailman laadukkaimman ruuan tuotannon tulevaisuus ja viljelijöiden kannattava yrittäjyys voidaan turvata.

"Maatalous on tulevaisuuden ala, jonka toimintaedellytyksiä on parannettava kansallisilla ja EU-päätöksillä. Kestävä ruuantuotanto on myös iso osa ratkaisua ilmastonmuutoksen taklaamisessa", Katainen toteaa.

Katainen järjesti viime viikolla EU-kiertueen, jossa puhuttiin EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistuksesta. Tapaamisia järjestettiin Helsingissä, Tammelassa, Iisalmessa, Haapajärvellä, Saarijärvellä sekä Ilmajoella.

Kataisen mukaan tuottajat ja eri yhteistyötahot korostivat muun muassa yksinkertaisempaa EU:n tukipolitiikkaa ja maatalouden kannattavuuden parantamista.

"Alenevat tukitasot edellyttävät viljelijöiden oikeudenmukaisempaa markkina-asemaa ja reilumpia tuottajahintoja markkinoilta. Epäterveet kauppatavat on saatava kuriin", hän toteaa.

"EU:n tukipolitiikassa tuotantosidonnaisista tuista on pidettävä kiinni – ruuan on oltava EU:n maatalouspolitiikan keskiössä. Tukipolitiikan yksinkertaistaminen ei saa tarkoittaa esimerkiksi tilakohtaista tukikattoa. Tukikaton tulisi olla mielestäni vapaaehtoinen jäsenmaille tai jäsenmaiden olisi saatava määritellä sen yksityiskohdat."

