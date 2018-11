MTK:n Marttila: Hyvä, että ilmastoasiat nousevat eduskuntavaaliteemojen kärkeen

Ilmastoasiat tulevat näkymään vahvasti ensi kevään eduskuntavaalien ohjelmissa. Vaikka keskusteluissa on viime aikoina pidetty vahvasti esillä lihansyönnin tuntuvaa vähentämistä ja metsänhakkuiden rajoittamista, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila pitää tilannetta järjestön jäsenten kannalta hyvänä asiana.

"Hyvä jos asia pysyy agendalla ja kärjessä edelleenkin. Jäsenkunnallamme on asiassa ratkaisuja tarjolla", Marttila perustelee.

Toisaalta kärkipoliitikkojenkin suusta on kuultu lausuntoja, jotka haastavat voimakkaasti järjestön näkemykset, Marttila muistuttaa. Hän ottaa esimerkiksi pääministerin pestissä tämänhetkisten kannatusmittausten mukaan tiukasti kiinni olevan SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen lausunnot.

"Rinne on todennut, että hakkuita ei ole varaa lisätä. Hän on todennut sen kahdesti. Ensimmäisen voi tulkita vahingoksi, mutta toinen on jo harkittu", Marttila tulkitsee.

"Näillä lausunnoilla on hyvä ponnistella kohti pääministerin paikkaa", hän toteaa muistuttaen samalla, että jälkimmäisellä kerralla Rinne puuttui aiheeseen Pohjois-Savossa – alueella, jossa suunnitelluilla metsäteollisuusinvestoinneilla on iso merkitys.

Marttila kertoi näkemyksensä MTK:n johtokunnan kokouksessa tiistaina Helsingissä.