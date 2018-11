Suomalaisasiantuntija USA:n vaalituloksen vaikutuksista: Muurihankkeet voi nyt unohtaa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump voi välivaalituloksen jälkeen unohtaa muurihankkeet, arvioi Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskuksen johtaja Benita Heiskanen.

Edustajainhuoneen enemmistö on vuosien tauon jälkeen siirtymässä demokraateille, eikä kamari tule Heiskasen mukaan hyväksymään sellaista budjettia, jossa olisi esimerkiksi Trumpin hellimä Meksikon rajamuuri.

Koska kongressin toisessa kamarissa senaatissa säilyy republikaanienemmistö, budjettiväännöissä voi tulla Heiskasen mukaan pattitilanteita, jotka saattavat pahimmillaan johtaa jopa hallinnon sulkemisiin.

Trump on jo ehtinyt tviitata tuloksen olevan valtava menestys. Toisaalta sitä on myös luonnehdittu näpäytykseksi hänelle.

Senaattorit edustavat Heiskasen mukaan osavaltioita ja puoluejärjestelmää, ja järjestelmä oli tuloksen perusteella Trumpin puolella. Edustajainhuoneen edustajat sen sijaan edustavat kansalaisten mielipiteitä.

"Senaattoreiden voitto kertoo, että järjestelmä on Trumpin puolella, mutta kansalaisten mielipide on muutoshaluinen."

Heiskanen viittaa siihen, että paljon paikkoja on menossa epätyypillisille ehdokkaille.

"Sieltä on tulossa muslimiedustajaa, avoimesti seksuaalivähemmistöjä edustavia, alkuperäiskansojen edustajia, naisia. Epätyypilliset ehdokkaat ovat menestyneet erittäin hyvin näissä kongressivaaleissa, ja se kertoo siitä, että syvissä riveissä ollaan eri mieltä kuin poliittisen establishmentin (valtaa pitävien) tasolla."

Suhtautuminen ennusteisiin oli ennen äänestystä varovaista, mutta tällä kertaa mielipidemittaukset pitivät paikkansa ennustaessaan edustajainhuoneen menevän demokraateille ja kongressin pysyvän republikaaneilla.

"Molemmat ovat voittajia, koska republikaanit saavat kaksi lisäpaikkaa (senaattiin) ja demokraatit saavat edustajainhuoneen."

Soini: Yhteistyötä pakko tehdä

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) kuvailee Yhdysvaltain vaalitulosta voitoksi demokraateille ja torjuntavoitoksi republikaaneille. Demokraatit ovat ennusteiden mukaan saamassa vallan käsiinsä edustajainhuoneessa, kun taas republikaanit säilyttävät enemmistön senaatissa ja jopa kasvattavat sitä.

"Selvää on se, että demokraatit voittivat mutta eivät saaneet jytkyä", Soini huomauttaa STT:lle.

Soinin mukaan tulos vaikuttaa eittämättä presidentti Donald Trumpin loppukauteen, sillä Trump ei enää saa agendaansa yhtä helposti läpi. Mielenkiintoista on hänen mukaansa nähdä, miten demokraatit lähtevät enemmistöasemaansa käyttämään.

"Moni ihminen on kyllästynyt jatkuvaan riitelyyn ja jatkuviin kohuihin ja skandaaleihin, eli lähdetäänkö näitä nyt sitten louhimaan lisää", Soini kysyy.

"Kuitenkin maan asioita pitää hoitaa. Nyt yhteistyötä on pakko tehdä, miten tämä sujuu se jää nähtäväksi."

Soinin mukaan osa kansalaisista halusi selvästi viestiä vaaleissa tyytymättömyyttään Trumpin toimintaan. Samalla ihmiset viestivät, että kaikkien instituutioiden ei ole hyvä olla samalla puolueella. Republikaanien enemmistön säilyminen senaatissa kertoo kuitenkin siitä, että esimerkiksi Trumpin tuomarinimitykset ovat olleet republikaanien peruskannattajille mieleen, Soini sanoo.

"Suhteiden pysyminen hyvinä tärkeää"

Värikästä tulee olemaan, Soini povaa jatkosta. Mielenkiintoista hänen mukaansa on nähdä, miten talous ja pörssit reagoivat. Suomalaisia kiinnostaa Soinin mukaan, millaiseksi kauppapolitiikka vaalituloksen myötä muodostuu.

Suomen kannalta tärkeää on, että Euroopan ja Yhdysvaltain suhteet pysyisivät hyvinä, Soini huomauttaa.

"Mitä tämä suhteille merkitsee, se riippuu myös eurooppalaisista. Minun linjani on aina ollut se, että USA:n kanssa pitää pyrkiä läheiseen yhteistyöhön tietysti omista lähtökodista ja omat edut huomioiden."

Soini arvioi, että monissa kansainvälisissä kysymyksissä kuten ydinasepolitiikassa ja Iran- ja Ukraina-kysymyksissä käydään entistä enemmän keskustelua edustajainhuoneen kanssa. Tärkeää hänen mukaansa on, kenestä tulee edustajainhuoneen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja.

Upin Aaltola: Välivaalien jälkeen luvassa riitoja ja lehmänkauppoja

Yhdysvalloissa välivaalien tulosennusteissa näkyy vastareaktio Trumpin ajalle, sanoo ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola. Hän ennakoi, että politiikan luonne muuttuu, jos demokraatit saavat enemmistön edustajainhuoneessa.

Enemmistö edustajainhuoneessa takaa demokraateille huomattavaa budjettivaltaa ja kyvyn aloittaa tutkintoja.

Yhdysvaltojen välivaaleissa demokraatit saavat CNN:n ja NBC:n ennusteiden mukaan käsiinsä vallan edustajainhuoneessa, kun taas republikaanit puolestaan säilyttävät vallan senaatissa.

Aiemmin Trumpin johdolla on voitu tehdä hyvin trumpilaista ja republikaanista sisä- ja ulkopolitiikkaa, tulosennusteiden perusteella näin ei Aaltolan mukaan enää voi tehdä.

Hänen mukaansa odotettavissa on riitoja, liittovaltion sulkemisia, lehmänkauppoja ja laajoja kompromisseja.

Toisaalta vuoden 2020 presidentinvaalit ovat jo nurkan takana.

"Kaikkien tähtäin alkaa olla niissä. Se ehkä tulee vähentämään riitelyä jossain määrin. Ei haluta näyttää, ettei osata hallita", Aaltola sanoo.

Tämän vuoden välivaaleissa äänestysvilkkaus nousee korkeaksi ja politiikka vaikuttaa kiinnostavan Yhdysvalloissa.

"Yksi Trumpin ajan piirre on se, että politiikkaan on tullut vaihtoehtoja ja äänestäjät kokevat, että heillä on enemmän vaikutusmahdollisuuksia."

"Vastareaktio Trumpiin taas stimuloi niitä, jotka eivät äänestäneet edellisissä presidentinvaaleissa. Silloin äänestysaktiivisuus jäi pienemmäksi kuin odotettiin, ja silloin nukkuneet lähtivät nyt liikkeelle", Aaltola sanoo.

Aktian pääekonomisti: Tuloslaskenta edennyt hyvin odotetusti

Yhdysvaltain kongressivaalien tuloslaskenta on edennyt toistaiseksi hyvin pitkälti odotusten mukaan, arvioi Aktian pääekonomisti Heidi Schauman.

Ennusteiden mukaan näyttää todennäköiseltä, että demokraatit saavat enemmistön edustajainhuoneeseen ja republikaanit pitävät enemmistönsä senaatissa. Jos kyseinen vaalitulos toteutuu, se aiheuttaisi Schaumanin mukaan varmasti vain pieniä markkinaliikkeitä.

Sen sijaan markkinat voisivat pelästyä, jos demokraatit onnistuisivat ottamaan haltuunsa myös senaatin, sillä republikaanit ja presidentti Donald Trump ovat olleet hyvin yritysmyönteisiä.

Ensimmäisten arvioiden mukaan republikaanit ovat kuitenkin pärjänneet hyvin monissa osavaltioissa eikä demokraattien murskavoitosta ole mitään viitteitä.

"Historiallisesti jaettu kongressi on ollut markkinoille hyvä asia. Se olisi ehkä vähän vakaampi tilanne kuin tähän asti", Schauman arvioi.

"Republikaaneilla ja Trumpilla ei olisi yhtä paljon valtaa, olisi ehkä vähän enemmän vääntöä, mutta samalla se olisi pieni hidaste, että ei tapahdu sellaista, mitä ei pitäisi tapahtua."

Schaumanin mielestä toistaiseksi ei näytä siltä, että vaalituloksesta olisi tulossa epäluottamuslause Trumpille. Hän huomauttaa, että jonkinasteinen tyytymättömyys on tavallista presidenttikauden puolivälissä.

Ensimmäisten tulosten mukaan myös monet maltilliset republikaanit ovat pärjänneet vaaleissa.

"Huhujen mukaan Trump on tehnyt ihan valtavaa työtä ja saanut monet rivirepublikaanit innostumaan. Se on voinut johtaa siihen, että republikaaneille tulee enemmän ääniä kuin aikaisemmin."