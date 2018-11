Kokoomuksen kova homma – Orpo: "Esittelen mielelläni EPP:n suomalaisille"

"Esittelen mielelläni EPP:n suomalaisille", kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi EPP:n kongressin avauksessa.

Kommentti on osuva, sillä EU-puolueet paitsi voivat olla suomalaiselle vieraita, ne menettävät koko ajan suosiota ympäri Eurooppaa.

Orpo muistuttaa, että EU tuottaa lisäarvoa Suomelle monella rintamalla, turvallisuudesta talouteen. Siitä huolimatta EPP:n, johon kokoomus siis kuuluu, jäsenpuolueet eri EU-maissa häviävät vaaleissa.

Vaikka EPP on Euroopan parlamentin suurin puolue, sen jäsenpuolueet isoja monessa maassa ja niillä on korkein poliittinen virka kahdeksassa jäsenmaassa, erot muihin puolueisiin kapenevat. Esimerkiksi populistit ovat nostaneet suosiota useissa vaaleissa EU-maissa.

Orpolla on nyt mahdollisuus vaikuttaa, sillä kokoomus isännöi parhaillaan Helsingin messukeskuksessa noin 2 500 vieraan EPP:n kokousta. Kokoomus ja EPP ovat Euroopan median huomion keskipisteessä kaksi päivää.

Paikalla on EU:n poliittista kermaa ennennäkemätön määrä. Paikalle tulevat monet huippunimet Angela Merkelistä lähtien.

Kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa Orpo ja EPP:n ranskalainen puheenjohtaja Joseph Daul saivat vastailla kysymyksiin suosionsa laskusta ja EPP:n vapaita arvoja haastavan Unkarin pääministerin Viktor Orbanin ja hänen populistisen puolueen asemasta.

Orpo olisi valmis potkimaan Orbanin ja hänen puolueensa ulos EPP:stä. Kokoomus ei kuitenkaan voi sitä yksi tehdä, sillä allekirjoittavia puolueita tarvitaan seitsemän.

Kongressi on myös erinomainen mahdollisuus esitellä Suomea. Paikalla on yli 400 toimittajaa.

Huomenna torstaina tehdään yksi puolueelle erittäin merkittävä päätös. Valitaan kärkiehdokas Euroopan komission johtajaksi. Suurimman puolueen ehdokkaalla on hyvä mahdollisuus tulla valituksi tehtävään.

Ehdokkaat ovat suomalainen Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stubb ja saksalainen meppi Manfred Weber. Hän on puolueen Euroopan parlamentin ryhmän puheenjohtaja.

Äänestys on salainen lippuäänestys ja voittaja on selvillä torstaina kello 13. Tänään 19.30 on ehdokkaiden välinen väittely.

Lue myös:

Stubb vai Weber? – EU:n johtajaehdokkaasta päätetään torstaina Helsingissä