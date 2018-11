MTK:n johtokuntapaikasta kisaa kolme ehdokasta

MTK:n johtokunnassa vaihtuu vuoden alusta ainakin kaksi jäsentä.

Erovuorossa ovat maidontuottaja Eero Isomaa Nivalasta ja Maaseutunuorten edustaja Jenna Rantanen Ähtäristä.

Rantasen seuraajaksi valittiin jo lauantaina jalasjärvinen maidontuottaja Kaisa Pihlaja Maaseutunuorten syysparlamentissa.

Ensi viikon keskiviikkona ja torstaina Espoossa kokoontuva MTK:n valtuuskunta päättää käytännössä Isomaan seuraajasta.

Kisaan on tähän mennessä ilmoittautunut kolme maidontuottajaa: Eija Komulainen Kuhmosta, Markku Kiljala Reisjärveltä ja Asko Miettinen Joensuusta.

Itä-Suomessa on paineita saada vahvempi edustus johtokuntaan, jonka nykyisistä jäsenistä ainoastaan iisalmelainen Kati Partanen tulee alueelta.

MTK-Pohjois-Karjalan ehdottaman Miettisen mielestä johtokunnan maantieteellisellä kokoonpanolla on merkitystä.

"Itä-Suomen karjatalousalueella tarvitaan voimakkaita panostuksia, kun rakennekehitys on ollut länsipainotteista."

Komulaisen mielestä johtokunnassa voi yhdistää oman alueen ja tuottajien yhteisen edunvalvonnan.

Kiljalan mukaan yrittäminen on samanlaista kaikkialla Suomessa. "En halua tehdä rajoja."

Metsätaloutta on kaikilla ehdokkailla. Kiljala harjoittaa lisäksi maaseutuyrittäjyyttä ja on ollut rakentamassa tilojen väliseen koneyhteistyöhön ja työvoimapalveluihin keskittyvää osuuskuntaa.

Miettisellä on aiempaa taustaa maatalouden ympäristöpolitiikan tutkijana. Komulainen ja Miettinen toimivat aktiivisesti kunnallispolitiikassa. Kaikki kolme ehdokasta ovat puoluekannaltaan keskustalaisia.

Ehdokkailla on taustaa eri MTK:n luottamustehtävistä. Kiljala toimi pitkään MTK-Keski-Pohjanmaan puheenjohtajana ja maitovaltuuskunnassa, Miettinen on MTK-Kiihtelysvaaran puheenjohtaja ja Komulainen MTK-Kuhmon puheenjohtaja.

Komulainen nostaa tärkeimmäksi tavoitteekseen maatalouden kannattavuuden parantamisen, Kiljala lupaa pitää esillä monipuolisesti maaseudun yrittäjyyttä. Miettinen haluaa hyödyntää tutkijataustaansa metsiin liittyvässä ilmastokeskustelussa.

Valinnan johtokunnan jäsenistä tekevät valtuuskunnan 78 äänivaltaista edustajaa. Valituksi tulleen on saatava yli puolet annetuista äänistä. Mikäli ehdokkaita samalle paikalle on kolme tai useampia, putoaa vähiten ääniä saanut seuraavalta äänestyskierrokselta, ellei kukaan saa yli puolta annetuista äänistä.

Valtuuskunta on MTK:n ylin päättävä elin. Se valitsee johtokunnan ja päättää toimintasuunnitelmat ja talousarviot.

Valtuuskunnassa 14 tuottajaliitolla on yhteensä 55 edustajaa. Metsänomistajilla on metsävaltuuskunnan valitsemat 20 edustajaa. Yhteisöjäsenillä Pro Agrialla, Suomen turkiseläinten kasvattajain liitolla ja Suomen yhteismetsillä on yksi edustaja kullakin.

MTK:lla on 317 000 jäsentä.