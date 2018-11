Seppo Vuokko: Geenisaksimenetelmällä saataisiin markkinoille maukkaita tomaatteja

Tutkijat onnistuivat kehittämään maukkaan tomaattilajikkeen siirtämällä satoisiin lajikkeisiin geenin, joka tuottaa huomattavan paljon lykopeenia. Lykopeeni antaa villeihin tomaatteihin voimakkaan maun.

Ne eivät kuitenkaan päässeet markkinoille. "EU-tuomioistuin päätti heinäkuussa pitää niitäkin muuntogeenisinä tuotteina, jollaisia ei päästetä Euroopan unionin markkinoille", kirjoittaa Seppo Vuokko MT:n tämänpäiväisessä vieraskolumnissa.

Kyse on geenisaksimenetelmästä, joka on kyllä geenimuuntelua. Vanhoihin kasvinjalostusmenetelmiin verrattuna se on kuitenkin tarkka ja halpa väline. Vanhoissa menetelmissä voivat uuteen lajikkeeseen siirtyä paitsi hyvät ominaisuudet myös haitalliset piirteet.

"Kasvien ja eläinten jalostus sekä ihmisen perinnöllisten tautien hoito on täsmätiedettä: genomista voidaan leikata pois haitallinen tekijä tai lisätä sinne hyödyllinen ominaisuus."

Seppo Vuokko: Kunpa saisi hyviä tomaatteja