MTK:n valtuuskunta kokoontuu keskiviikkona – iltatilaisuudessa tuottajat kohtaavat Antti Rinteen

Keskiviikkona ja torstaina kokoontuvan MTK:n valtuuskunnan päivällisen juhlapuheen pitää tänä vuonna SDP:n puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Rinne.

Rinne puhuu valtuuskunnan jäsenille Espoon Hanasaaressa järjestettävän kokouksen yhteydessä.

Yleiskeskustelun lisäksi valtuuskunta päättää muun muassa MTK:n järjestöuudistuksen etenemisestä. Torstaina edessä on johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaali.

Maaseutunuorten edustajan Jenna Rantasen tilalle valitaan maidontuottaja Kaisa Pihlaja Jalasjärveltä.

Eero Isomaan tilalle pyrkii kolme ehdokasta: Markku Kiljala Reisjärveltä, Eija Komulainen Kuhmosta sekä Asko Miettinen Joensuusta.

Valinnan johtokunnan jäsenistä tekevät valtuuskunnan 78 ääni­valtaista edustajaa.

Valtuuskunta on MTK:n ylin päättävä elin. Se valitsee johto­kunnan ja päättää toimintasuunnitelmat ja talousarviot.

Valtuuskunnassa 14 tuottajaliitolla on yhteensä 55 edustajaa. Metsänomistajilla on metsävaltuuskunnan valitsemat 20 edustajaa. Yhteisöjäsenillä Pro Agrialla, Suomen turkiseläinten kasvattajain liitolla ja Suomen yhteismetsillä on yksi edustaja kullakin.