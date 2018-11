Näin toimii ministerin mukaan armeijan kasvisruokapäivä: "Huijatut varusmiehet heittävät soijamötikät roskikseen – pitsan ja munkkien myynti kasvaa"

Armeijan ihmiskokeesta kasvisruuan kanssa tihkuu tietoja, jotka saavat puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) pyörittämään päätään.

"Nyt on jo tietoa siitä, että niinä päivinä, kun on pakollinen kasvisruokapäivä, sotilaskodin pitsa- ja munkkimyynti on kasvanut. Ongelma on, että soijamötikät tehdään jäljittelemään liharuokaa ja nuoret miehet lappavat niitä lautasilleen normaalin annoksen, mutta kun he huomaavat, että heitä on huijattu, he heittävät ne roskin. Näin on päässyt käymään", Niinistö sanoo MT:lle.

"Pitäisin hyvänä, että ihmiset voisivat lisätä lautasilla kasviksia, mutta ei ideologisella pakkotuputuksella. Jos on vain kasvisruoka, eikä lihavaihtoehtoa, nuorilla miehillä tulee vastareaktio."

Puolustusvoimat on kaavaillut tarjoavansa varusmiehille pelkkää kasvisruokaa kahdesti viikossa ilmasto- ja terveyssyistä. Koostumus täyttää ravitsemussuositukset ja antaa energiaa 3 300–3 400 kilokaloria vuorokaudessa per henkilö.

Varusmiehet ovat parhaillaan uusien kasvisruokien koekaniineja. Koe jatkuu marraskuun loppuun.

Puolustusministeri ei peitellyt tuohtumustaan asiaan alun alkaenkaan.

"Mikään armeija ei taistele linssikeiton ja kukkakaalipirtelön voimalla", hän sanoi kesällä.

Myös MT:n lähde, parhaillaan palvelustaan suorittava varusmies, vahvistaa ministerin ennakkotiedot varuskunnista:

"Vaikea sanoa, onko kasvis vai ei, kun listoihin laitetaan lihojen nimillä vaikka todellisuudessa ruoka olisi soijaa", nuori mies raportoi.

"Jos lounaalla on kasvisruokaa, sotku on tukossa, ja jos päivälliseksi, niin silloin pitsaa liikkuu."

Varusmiehen mukaan ruokalistalla muonituskeskuksessa oli lukenut broiler-kasviskeitto, mutta broiler oli ollut selvästi erilaista kuin broiler, "semmoista kumista, ei oo broileria nähnytkään ne kimpaleet sopassa".

"Itse pitää arvailla, mitä syö."

Varusmiehet on myös määrätty tulemaan ruokalaan, ottamaan tarjottimen ja viemään sen pois, mutta ruokaa ei ole pakko ottaa. Näin toimitaan, jotta keittiö tietää, monelleko pitää kokata.

Keskiviikkona Iltalehti kertoi, että useammassa varuskunnassa alkaa kokeilu, jossa lämmin lounas korvataan maastossa syötävillä kylmillä eväillä ensimmäisen kuukauden ajan. Aamupalalta mukaan otettavassa eväspussukassa on muun muassa proteiinipatukoita, ruisleipää ja pasteijoita, ja se vastaa energialtaan tuhtia lounasta.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) on puolestaan moittinut puolustusvoimia tuontisoijan käytöstä ja vaatinut pöytiin kotimaista härkäpapua ja puuroja.

