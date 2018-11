HS-gallup: Demarit kärjessä, vihreiden kannatus pysyi samana

SDP:n kannatus Suomen suosituimpana puolueena on vahvistunut entisestään, käy ilmi Helsingin Sanomien perjantaina julkaisemasta gallupista. Demareiden kannatus on noussut 22,4 prosenttiin. Kokoomus on toisena 19,7 prosentin kannatuksella.

Edellisessä mittauksessa SDP:n kannatus oli tasan 22 prosenttia, kokoomuksen suosio on pysynyt miltei ennallaan.

Kolmantena olevan keskustan kannatus on laskenut hieman ja on nyt 15,4 prosenttia. Vihreiden kannatusluisu näyttää sen sijaan pysähtyneen. Puolueen kannatus nousi hieman edellisestä mittauksesta 12,5 prosenttiin. Gallupin vastauksista neljäsosa on kerätty sen jälkeen, kun Pekka Haavisto valittiin väliaikaiseksi puheenjohtajaksi tehtävästä väistyneen Touko Aallon tilalle.

Kantar TNS haastatteli loka–marraskuussa noin 2 300 ihmistä Manner-Suomesta. Virhemarginaali on molempiin suuntiin noin kaksi prosenttiyksikköä suurimpien puolueiden kohdalla.